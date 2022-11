Durante varias décadas, los mexicanos no hemos demostrado interés en los acontecimientos de nuestro país, tal vez porque creíamos que muchos de ellos no eran de nuestro interés, o que —por lo lejanos— no nos afectan. Esto ha permitido que haya quienes se aprovechen de nuestro descuido para sacar ventaja.

El día de ayer más de 50 organizaciones civiles sumaron esfuerzos a través de sus plataformas y ...