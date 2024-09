Centro Fray Juan de Larios: Veinte años en defensa de los derechos humanos

Fray Raúl Vera López , O.P., fue Obispo de Saltillo entre 1999 y 2020, después de serlo en Ciudad Altamirano y en San Cristóbal de las Casas. Es uno de los escasos prelados que persevera en la opción preferencial por los pobres. Tras la era del Papa Francisco , seguro vendrán más.

Lo visité allá por 2009 o 2010 en sus oficinas de Saltillo, fue muy amable. Yo era diputado federal por Acción Nacional , gobernaba Felipe Calderón . Fray Raúl me retó a que asumiera causas sociales, entre ellas la de los mineros del carbón. Me pidió que hablara con Cristina Auerbach, incansable defensora de los derechos de los trabajadores mineros.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Terminó el show! La reforma judicial, ¿solución o sólo un retroceso?

Mi abuelo había sido minero en Nueva Rosita, tanto mi conciencia como mis orígenes familiares me exigían hacer algo al respecto. Hacerlo me acarreó la desafección de algunos personajes del gobierno calderonista, que no veían con buenos ojos mis críticas y señalamientos a las Secretarías del Trabajo y de Economía. Más les molestaba que mis declaraciones aparecieran en la primera plana de La Jornada . Es justo decir que tampoco me acarreó represalias, el PAN de aquellos años no era tan vigilante y represor de rebeldías, había libertad. Lo que probablemente sorprendió más fue ver a un diputado federal panista invitar a un evento organizado por Familias Pasta de Conchos en la Cámara de Diputados. Sorprendió a los de un lado y a los del otro.

Fray Raúl Vera ha sido y es un cristiano “incómodo” para los poderosos. Para cuando llegó a Saltillo ya había sido “convertido” por los oprimidos pueblos indígenas de las selvas y cañadas chiapanecas. Acá en el Norte, contribuyó de manera decisiva para visibilizar graves atropellos y violaciones a los derechos de muchas y muchos: sexoservidoras violadas por soldados, mineros sobreexplotados por sus patrones, migrantes perseguidos, secuestrados y asesinados, familias víctimas de desaparición forzada, campesinos amenazados de despojo de sus tierras y aguas, personas LGBTIQ+, docentes despojados de sus pensiones y servicios médicos, etcétera.

Alentó la constitución del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios , en honor del misionero franciscano que recorrió estas tierras en el siglo 17 y dejó huella por su trabajo entre los pueblos originarios. Desde su fundación, el Centro ha sido un espacio de esperanza para los perseguidos y despojados.

Muchos critican a don Raúl, muchos no comprenden el enfoque de sus actos, unos cuantos aprecian y valoran su actuación; los pobres y perseguidos lo admiran, aman y respetan. El ejemplo lo puso Jesús de Nazareth, cercano siempre a los más necesitados y vulnerables.

Veinte años de trabajo tesonero están dando frutos: los verdaderos protagonistas del cambio son los pueblos, las familias, las personas concretas que Fray Raúl supo motivar para que se unieran, se organizaran y tomaran en sus manos su destino. Para que tomaran conciencia de que no son los líderes, ni los caudillos, ni los mesías quienes hacen el cambio; sino el pueblo mismo, organizado desde abajo.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, es tan sólo un ejemplo. Han acompañado a los familiares de miles de personas desaparecidas, víctimas del crimen organizado y de un Estado incapaz, omiso y cómplice.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llama Raúl Vera a la participación ciudadana en búsqueda de desaparecidos

Paso a paso, un creciente sector del pueblo coahuilense ha estado aprendiendo a exigir a los gobiernos, tanto a los emanados del PRI, como a los del PAN y ahora a los de Morena . Al paso que aprende a organizarse, a resistir y a construir verdaderas soluciones desde abajo. Mientras tanto, los otrora detractores de Fray Raúl, hoy le aplauden y quienes antaño le aplaudían hoy lo critican acerbamente.

Parece ser el karma de los cristianos que aspiramos a estar con el pueblo, al margen de toda dualidad partidista. En el fondo nada ha cambiado, don Raúl, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sus dirigentes y todo su personal, todos por igual defienden valientemente los derechos humanos de todas y todos. Siguen y seguirán luchando contra todas las injusticias provocadas por los poderosos y por un Estado incapaz de garantizarnos seguridad y justicia.