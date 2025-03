Claudia reactiva: ¡Bienvenidos los aranceles!

En la vida existen dos tipos de personas: las reactivas, que reaccionan como Dios les da a entender cuando ocurre un evento no anticipado. Sin tiempo para pensar, responden por instinto o desde las emociones. Ejemplo: existe en la familia la posibilidad económica de comprarle a la madre adulta mayor un seguro de gastos médicos mayores. La desidia anula tal posibilidad. De repente, la madre es diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa inicial. Desde el pánico y el dolor, responden sus familiares de manera descontrolada para intentar resolver, a muy alto costo, su condición médica que podría empeorar con celeridad si no es tratada a tiempo.

Luego, están las personas proactivas que, ante una situación similar, se anticipan treinta años a cualquier enfermedad catastrófica de su madre y pagan cada mes el seguro de gastos médicos mayores. Si ocurre la enfermedad, la madre tendrá los mejores cuidados y una expectativa de sobrevivir más alta a un costo mucho más bajo. En este caso, la familia anticipa la respuesta para ejercer un control racional sobre cualquier escenario posible.

Esta situación hipotética puede aplicarse en distintos momentos y circunstancias a nuestras vidas.

En el caso de la amenaza de los aranceles del 25 por ciento por parte del gobierno estadounidense a nuestro país, las autoridades federales han adoptado una actitud reactiva.

Claudia no entendió que los aranceles son la zanahoria frente al burro que le obliga a caminar con la esperanza de comérsela de un bocado pollino. El alto a la producción y distribución de fentanilo y de flujos migrantes son la cuerda de la cual pende esa jugosa zanahoria.

El 5 de febrero pasado, las autoridades mexicanas iniciaron la “Operación Frontera Norte, para combatir el crimen organizado en las zonas fronterizas del país. A lo largo de 20 días de operativos, detuvieron (a) 819 personas y aseguraron 779 armas de fuego, 91 mil 262 cartuchos de diversos calibres, 3 mil 216 cargadores, 11 mil 881 kilogramos de drogas, incluidos 54.90 kilogramos de fentanilo, así como 697 vehículos y destruyeron 86 laboratorios”. (Eje Central: 26-02-2025) ¡Increíble! En sólo 20 días el burro le metió turbo charger Mitsubishi para alcanzar la soñada zanahoria.

Horas antes del envío extralegal, que no extradición, de 29 narcotraficantes de alto nivel a EU, “el Gabinete de Seguridad de México acordó con el gobierno de Estados Unidos emprender acciones para pelear contra el crimen organizado, a fin de parar el tráfico de drogas y de armas en la frontera” (El Porvenir: 27-02-2025).

The New York Times publicó ayer que “las autoridades estadounidenses en la frontera con México reportaron el ingreso de sólo 200 migrantes en un día, una cifra sin precedentes en la historia reciente”.

A pesar de estos logros súbitos (e impensables de 2018 a 2024) y una vez cumplida la pausa de 30 días para aplicar los aranceles, Trump declaró el lunes 3 de marzo, desde la Casa Blanca : “No queda margen para México ni para Canadá. Los aranceles ya están listos. Entrarán en vigor mañana” (martes 4 de marzo).

¿Qué ha dicho Claudia respecto a ese tema? En la mañanera del lunes, Sheinbaum llamó “a tener temple, serenidad y paciencia, mi querido Solín, (cómo) diría Kalimán, en alusión al superhéroe mexicano... hay plan A, B, C y D para cualquier medida a partir de este martes”. Mientras decía eso, por dentro pensaba: “Como no tengo ni temple, serenidad ni paciencia (además Kalimán ya falleció y Solín era su amigo imaginario) y nos faltó abecedario para los planes. Mejor convocaré a una manifestación multitudinaria en el Zócalo este próximo domingo. Ese día me vestiré con la bandera patria y exacerbaré los ánimos nacionalistas del pueblo contra este güero zanahorio llamado Trump. Ojalá ese baño de pueblo delirante y enfebrecido, cantando nuestro himno, me dé la tranquilidad que necesito”.

Para evitar tanta vergüenza reactiva, emocional y delirante, ¿no tendrá Claudia un equipo de personas con alta calificación técnica para construir y analizar escenarios futuros hipotéticos al interior de contextos sociales específicos? Existen métodos rigurosos para entender “dinámicas sociales complejas, identificar retos potenciales y explorar posibles resultados bajo entornos altamente complejos e inciertos con variables distintas interconectadas”.