Coahuila: Acaparan parentelas los pedidos de carbón en CFE

Con ello, se incumplió el acuerdo del gobierno estatal con la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar a productores locales para fomentar el empleo en la sufrida zona carbonífera.

Tres familias y ninguna productora de carbón acapararon más del 50 por ciento del pedido de un millón y medio de toneladas de este mineral ante la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ).

Así lo denunciaron carboneros coahuilenses, al señalar que con este nuevo caso de “coyotaje”, más de 40 minas quedarán sin operar debido al favoritismo brindado a las tres familias.

Los García, los Fuentes Valdés, vía el “Barry”, y los Yutani Kuri, a través de “Machis”, se repartieron los pedidos entre hermanos, suegros y padres, sin que ninguno posea minas para explotar.

Fuera de contrato quedaron las empresas de José Luis Guadiana y de la senadora Cecilia Guadiana, a pesar del compromiso contraído por la cesión de la Plaza de Toros “Armillita”.

También resultaron afectados verdaderos productores de carbón como César Ceniceros, líder de la Unión Nacional del Carbón, Wicho Rodríguez, los Jiménez Pader y los Espinoza Tijerina.

Varios empresarios del carbón que se quedaron sin contrato de suministro en la CFE solicitaron ya el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, aunque saben que palo dado ni CFE la quita.

Los afectados consideraron injusto el procedimiento de adjudicación, pues a pesar de que sus empresas cumplieron con los requisitos, fueron eliminadas sin explicación alguna.

Los productores mineros dijeron que el funcionario que llevó a cabo el proceso de licitación favoreció el coyotaje de las tres familias por motivos aún desconocidos.

Impotentes y molestos denunciaron que “se pasaron por el arco de triunfo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar a productores y familias mineras de la carbonífera”.

UIF FEDERAL EN COAHUILA

Jurisconsultos y contadores de la Unidad de Inteligencia Financiera federal se sumaron este lunes a los operativos contra el huachicol en Coahuila por equipos de inteligencia militar y de la FGR.

Las acciones de investigación del Ejército mexicano y de Fiscalía General de la Republica se ejecutan principalmente en las poblaciones de Torreón, Saltillo y Piedras Negras.

Un número indeterminado de empresarios, gasolineros, policías y otros implicados en el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México, vía esta entidad, ya fueron entrevistados.

Algunos de ellos aceptaron colaborar con las fuerzas federales sobre este espinoso asunto y entregar los datos requeridos.

Por el momento, los grupos de inteligencia recaban información y solo en caso excepcionales detienen a involucrados en el huachicol, pero lo fuerte detonará en unos dos meses, trascendió.

El cerco de investigación se cierra y expedientes confidenciales citan algunos nombres de renombrados empresarios, de integrantes de la clase política estatal y de funcionarios policiacos.

Agentes de los grupos enviados por la FGR se retiraron el fin de semana a la capital del país, pero regresan el miércoles próximo a continuar con las indagaciones.

NOTABLE CAPACIDAD

Sin descanso, la diputada local del PRI, Edna Dávalos, recorre diversos sectores de Ramos Arizpe para llevar apoyos sociales y aditamentos médicos a familias.

La legisladora ramosarizpense muestra una enorme capacidad de gestión y responde de inmediato a las peticiones ciudadanas de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y despensas.

Edna Dávalos ha desarrollado una red de apoyo con colaboradores en colonias vulnerables de la población, lo que la hace una figura política cercana a la gente.

Y hoy en día, eso ya no se ve con frecuencia...

MOJAR EL PICO

En Torreón, el ex secretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, sabe bien que la información es poder y él cuenta con mucha de la dinastía Cepeda.

Por eso, entiende que pase lo que pase y encuentren lo que encuentren en las auditorías al Simas Torreón y a seguridad pública, gozará de inmunidad, pues puede hundir a todos en la alcaldía.

Pepe no es tonto, supo desde un principio que los aduladores eran traidores disfrazados y se dedicó a guardar información delicada sobre las operaciones ilegales en la presidencia.

Si José Ganem cae, también lo harán los hijos del ex alcalde Román Alberto Cepeda, así como importantes políticos y empresarios comarcanos que mojaron el pico en las arcas municipales.

Todos ellos tuvieron patente de corso y sus negocios pasaban por las manos del ex secretario del Ayuntamiento que, en caso de sentirse en peligro, va a soltar la bomba.

Mejor es darle una salida decorosa y dejar de perseguirlo y denostarlo mediáticamente...