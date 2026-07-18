Coahuila: Llega por fin pedido de carbón

Poco a poco y durante el transcurso del fin de semana, llegaron los mensajes de aceptación de propuestas y asignación de contratos, para surtir un millón y medio de toneladas.

La Comisión Federal de Electricidad inició ayer el envío de correos electrónicos a productores de carbón en esta entidad para suministro de las plantas carboeléctricas I y II de Nava, Coahuila.

El mineral solicitado por la paraestatal es de la Cuenca de Sabinas y 12 empresarios de carbón participarán en esta nueva entrega a la Comisión Federal de Electricidad. Las uniones de carbón regionales se mostraron satisfechas por el anuncio, y señalaron que esta vez la asignación y supervisión de contratos se hará también la participación del gobierno estatal.

VA POR LA FEDERAL

El diputado local por Morena, Antonio Attolini Murra, no descartó participar en el 2027 como aspirante a diputado federal por la 4T.

Attolini Murra se dijo listo para continuar en la lucha político-electoral de Coahuila, y dijo que servirá desde cualquier trinchera a la Cuarta Transformación.

El legislador morenista, tras enterarse que el senador Luis Fernando Salazar va a contender por la candidatura a la alcaldía de Torreón, dijo que está listo para apoyarlo.

“Ahí estaremos, apoyando con todo para que la transformación llegue a Torreón con orden, seguridad y apego a la legalidad”, prometió el aguerrido representante popular lagunero.

Por cierto, Attolini Murra exigió que ante el desfalco en Simas Torreón por 2 mil millones de pesos, no solo cambien de gerente, sino metan a la cárcel a los causantes de la quiebra.

CONEXIÓN LAGUNA

La FGR extendió a Torreón las investigaciones a empresarios que presumiblemente se encuentren involucrados en el huichol fiscal, por el que se detuvo al ex gobernador Ernesto Ruffo.

Los federales ya entrevistaron a varios gasolineros, cuyas cuentas no reflejan ingresos solidos por la venta de combustible, y que figuran como cómplices del ex gobernador de Baja California.

Sin embargo, el gran pendiente está en Piedras Negras, Coahuila, frontera con Texas, y por cuyo cruce pasa el contrabando de combustible sin que hasta el momento existan detenidos.