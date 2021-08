Coahuila en el Cervantino, selección sesgada

Juicios extraños

Al igual que anteriores convocatorias, quedan siempre al final las mismas preguntas. ¿Quién elige qué sí y qué no y en base a qué criterios?

Lo realmente escandaloso en la programación para el Cervantino preparada por la Secretaría de Cultura de Coahuila es que mientras están incluidos proyectos privados o creadores con dos o más eventos, es que no esté contemplado un proyecto fundacional como El Chanate.

El colectivo lagunero no es el único damnificado por estas raras formas de la administración pública de la cultura. Por ejemplo, en el campo de la literatura ¿Qué caso tiene presentar libros publicados hace 4 años o más y que no esté incluido, por ejemplo, quizá el más grande poeta coahuilense, Alfredo García Valdés quien tiene un par de títulos recientes publicados por editorales nacionales? ¿Por qué no fue incluida la presentación de la novela El Pasado, sobre Manuel Acuña, libro ganador del Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano, elogiado por Marco Antonio Campos, Martín Solares y Juan Villoro, editada apenas el año pasado... ¡Por la propia SEC!?