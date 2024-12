Coahuila: Mafia de huachicoleo de diésel se apropia de carboeléctricas

Decenas de productores de carbón en Coahuila están a punto de irse a la quiebra ante la mafia de huachicoleo de diésel que, afirman, lidera el gerente regional de la CFE, José Manuel Robles Rivera.

El funcionario regional, en contubernio con los superintendentes de las plantas carboeléctricas I y II de Nava, Coahuila, canceló el ingreso total de pedidos de carbón a pesar de su buena calidad.

Y en lugar del mineral, denuncian, Robles Rivera adquiere diésel a un sobreprecio de siete pesos y utiliza dos millones semanales de este combustible para operar las plantas carboeléctricas.

Las presuntas ganancias del gerente interino de EPS4 y sus aparentes secuaces son millonarias, pero afectan a los carboneros de Sabinas y de la Región Norte de la entidad.

Líderes de las uniones de productores de carbón en Sabinas advierten que el diésel es adquirido a mafias de huachicol que operan impunemente al interior y en complicidad con Pepe Robles.

Los productores cuentan con pruebas documentales de este grave ilícito y van a entregar el expediente a la representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Pasta de Conchos.

En estos momentos, y desde hace varias semanas, los responsables de las puertas de acceso de carbón a la CFE en Nava se niegan a recibir el mineral por órdenes superiores.

José Manuel y el resto de los directivos de la CFE regional, con sede en Monterrey, se niegan a atender las llamadas de los dirigentes de carboneros y de los propios productores.

Un grupo de representantes de las 70 empresas productoras de carbón afectadas viajó la semana pasada a la capital del país para denunciar los hechos.

La situación es desesperante para mineros y empresarios del ramo...

AUMENTA SALARIO EN MÉXICO

12 por ciento subirá el salario mínimo en México a partir del 1 de enero del 2025, según anunció ayer el gobierno federal.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, dijo que, con este incremento, el salario mínimo general pasará de 248.43 a 278.80 pesos diarios.

En tanto, en la zona libre de la frontera norte, el sueldo mínimo aumentará de 374.89 a 419. 88 pesos diarios.

Nada mal...

AMOR A SUELDO

El tema es delicado, casi un tabú, pero es también una realidad que hombres y mujeres sufren en Coahuila y el resto del país, al ser víctimas del acoso amoroso femenino.

En algunas dependencias estatales se ha hecho común que mujeres en posición superior jerárquica usen el cargo para conseguir favores especiales a cambio de un aumento salarial.

Hay testimonios amargos, como el de una mujer que tuvo que renunciar a su puesto y escapar del país, luego de que la responsable de importante área de recursos humanos le quitara al novio.

Y es que no conforme con esto, la susodicha se presentó en la oficina de la víctima para amenazarla de muerte y de desaparecerla en caso que la expusiera por quitarle la pareja.

La empleada del gobierno estatal renunció de inmediato ante el temor de que la mujer cumpliera su amenaza, pero antes de irse a EU, dio testimonio privado del caso por si le sucede algo.

El asunto es grave, el ex novio de la víctima pasó de ganar 18 mil pesos mensuales a casi 70 mil al mes, y según se ve en las fotos entregadas, éste visitaba continuamente la residencia de su jefa.

Luego, con autorización de la víctima en fuga, puede que se den a conocer las identidades de los involucrados en este complejo tema de tráfico de influencias y amasiato.

De película, ¿verdad?

BAILA CLAUDIO

El político nigropetense, Claudio Bres, va a la baja en cuanto a resultados y protagonismo laboral, pues nada se sabe de actividades al frente de su cargo como enlace institucional con Texas.

Por lo que se observa, Bres Garza, luego de su buen paso por la Secretaría de Economía estatal, ahora disfruta una especie de beca en pago a los servicios prestados.

Claudio es un hombre millonario, no requiere de salario alguno, y no es mala idea que mejor se retire del servicio público y se evita hacer el ridículo y cobrar un salario que no desquita.

Eso sin contar que dicen que cobra también la beca Bienestar.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Cuántos de los alcaldes salientes solicitaron a Finanzas un préstamo para pagarse el aguinaldo?