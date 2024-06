Coahuila obtuvo una pobreza legislativa federal notable

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los resultados finales de la elección del 2 de junio pasado, y en el caso de nuestro estado de Coahuila, en cuanto a las alcaldías se refiere, fue muy satisfactorio el triunfo de los candidatos del partido en el poder en la gran mayoría de ellas, con lo que se obtendrá un apoyo importante que derive políticamente.

Sin embargo, por el lado de la elección de los diputados federales, recayó en una minoría, de manera que se tendrán que emprender estrategias inteligentes con legisladores de los otros partidos que conduzcan a conseguir resultados convincentes, y obtener puntos a favor en los conteos de los legisladores y ganar iniciativas en el pleno de las cámaras. Difícil empresa por no decir imposible.

En cuanto a la batalla eterna por la conquista de la senaduría uninominal, se cumplió de nuevo la maldición en el sentido de que se perdería, como otra vez sucedió. Para el candidato priista Miguel Riquelme su derrota fue muy clara, a pesar de que, según él, le ayudaría la fama que arrastraba de un gobernador exitoso del cual, se suponía, habría adquirido la experiencia necesaria, sin embargo, las actas finales del conteo reflejaron mayor número de votos para Morena.

De todas formas, el señor Riquelme de igual forma podrá ocupar un escaño senatorial, ya que en la lista de primera minoría le tenían resguardado un sitio por aquello de la dudas.

La experiencia que suponíamos que el señor Riquelme había adquirido como gobernador no bastó para el puesto legislativo, pues son dos cosas distintas, ya que debió haber sabido que el gobernador actual es el jefe político del estado y que por lo tanto es de donde emanan las directrices a seguir cuya decisión es válida. Salirse del carril desconociendo que el gobernador, le guste o no, es el que lleva la batuta, pues debe saberlo muy bien, o no recuerda cuando Rubén Moreira como gobernador lo sentó en Palacio de Gobierno a pesar de que su triunfo estaba perdido y en cuyo proceso de judicialización se logró, seis días antes de la toma de posesión imponerlo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acaparó 29 alcaldías de un total de 38 (76.32%), mientras que Morena y PT (en alianza y por separado) 6, el Verde 1, el PAN 1 y Movimiento Ciudadano 1, lo hicieron completando la totalidad de municipios con un 23.68 por ciento. De los candidatos priistas, el de Saltillo, Javier Díaz, de antemano se sabía que sería el ganador, pues sus antecedentes laborales y partidistas lo ubicaron siempre con un empeño favorable para la comunidad.

Por el lado de Román Alberto Cepeda, con síntomas adversarias también y repetidor a la alcaldía de Torreón, durante el transcurso de la elección hubo momentos en que la delantera no le favorecía, pues la diferencia en votos fue muy raquítica en un momento dado en que los votos lo daban en el segundo lugar debido al descontento de electores inconformes con su trabajo, ya que en un balance, se advierte que comete más errores que aciertos y recordemos que la gente es muy receptiva, pero luego se repuso y en los números finales fue el ganador.

La próxima legislatura federal va a ser difícil que esté matizada, pues la mayoría de los diputados federales y senadores sólo conocen un color, y con base en eso votarán a favor de las iniciativas de Morena, por lo que va a ser sumamente fácil que los legisladores opositores al régimen pierdan la batalla en medio de las curules morenistas.

¿Qué es lo que va a pasar para contrarrestar las reformas que se den por parte de Morena y aliados, bastos en recursos económicos y haciendo montón en las salas legislativas mediante enfrentamientos ruidosos y aplastantes?, ¿qué harán las voces de un Moreira, de un Jericó, de un Riquelme disminuido en las filas de las minorías y los demás legisladores del PRI, del Verde, del PAN del país? Pues las reformas que formarán una supremacía estarán presentes durante los siguientes seis años totalmente teñidas del color de Morena.

