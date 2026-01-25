Cold as ICE

Palo Alto, California.- ¿Les platico? El escándalo detonó este año con la muerte de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis. Ambos, ciudadanos norteamericanos que protestaban y defendían a inmigrantes legalmente establecidos en Estados Unidos.

Pero la historia es más aterradora: Desde enero 2025 han muerto 32 personas que estaban bajo custodia del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés.

Perdieron la vida debido a las deplorables condiciones de salud y atención médica en esos centros de detención, que aparecieron desde el primer día del segundo gobierno de Trump. La pieza del grupo anglo-norteamericano, Foreigner, muestra gran similitud con lo que ocurre alrededor de las fuerzas de choque del ICE.

Aquí en Palo Alto, a 45 kilómetros de San Francisco, como en muchos lugares del País, cada día se multiplican las protestas contra Trump y sus secuaces. No en balde, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha pedido -sin ser atendido- el retiro del ICE. Igual se ha expresado James Walz, gobernador del mismo Partido en Minnesota. Primero asesinaron a migrantes indefensos. Luego mataron a una activista social que los defendía.

Los del ICE son unos barbajanes: Entraron a comer a un restaurant mexicano en Minneapolis; se llenaron a lo bestia, no pagaron la cuenta y en cambio detuvieron a todo el personal que antes les había atenido con respeto y amabilidad, pero también con miedo. Esta semana el mundo presenció imágenes indignantes: Agentes del ICE -con métodos que recuerdan a guardias de regímenes autoritarios que EEUU combate- tratando como delincuentes a un bebé de 3 años y a un niño de 5, arrancándolos de sus familias.

Y el colmo de la barbarie: un enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretti, fue asesinado a tiros por agentes federales por estar grabando. Ya sometido, al hombre le soltaron varios disparos. No son incidentes aislados: Bajo la dirección de Todd Lyons, Madison Sheahan y Charles Wall -nombrado éste en enero de 2026- el ICE agiliza el ritmo de las deportaciones y arrestos de inmigrantes. Los artífices son Steve Miller, Asesor de Seguridad Nacional; el Vice presidente, JD Vance y arriba, Donald Trump. Con ellos, Estados Unidos es conducido por una senda de violencia institucionalizada y polarización extrema que huele a guerra civil. La retórica de odio, las redadas masivas y la impunidad de estas acciones fracturan el tejido social de manera irreversible. La misma población sajona norteamericana se está levantando contra el estilo de gobierno de EEUU. ¡Urge detenerlos ya! Es el clamor generalizado en comunidades urbanas, rurales, culturales, artísticas (como Broadway en NYC y Hollywood en California) e incluso en segmentos de la población que votaron por Trump: los nacionalistas conservadores. La comunidad internacional, el Congreso, los gobernadores y la ciudadanía consciente, alzan la voz y exigen el fin de este autoritarismo desaforado, antes de que sea demasiado tarde.