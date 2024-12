Complejas y sin certezas, las elecciones del Poder Judicial

Un dicho popular reza que la prisa es mala consejera porque al hacer las cosas con celeridad, muchas veces se descuidan los detalles. Eso fue lo que pasó con la reforma al Poder Judicial; los legisladores de Morena , urgidos por Andrés Manuel López Obrador, sacaron una reforma constitucional fast track, sin tener claro cómo se aterrizaría la elección de jueces. Hoy nos encontramos frente a un proceso inédito, sin una hoja de ruta clara.

Es muy importante señalar que en este proceso el INE no tiene la culpa, se trata de un instituto profesional, que está tratado de sacar la elección con los elementos que tiene. Pero al momento no hay legislación secundaria adecuada, los diputados les aprobaron sólo la mitad del presupuesto solicitado, además se trata de una elección en donde no se cuenta con precedentes y que incluso los distritos judiciales no coinciden con los distritos electorales.

De hecho, este escenario va en contra de uno de los principios electorales, que es la certeza, entendida como el hecho de que en todo momento las personas que participan en un proceso tengan seguridad respecto a las reglas y los procesos, así como su forma de aplicación.

La falta de certeza en este caso es tan grave que aún no se sabe con seguridad la ubicación de las casillas, la estructura de la boleta, la forma en la que se podrán promover quienes busquen ocupar alguno de los encargos, o siquiera si podrán promoverse, tampoco queda clara la integración de los funcionarios de casilla, observadores y representantes de los candidatos.

Es decir, vamos a ciegas a una elección nueva gracias a las prisas de los legisladores, que para que no se cayera su reforma, prefirieron meterle acelerador, aunque no sabían a ciencia cierta hacia dónde nos dirigimos. Y ahora que todos estamos perdidos y con dudas, le quieren echar la paleta al INE.

A pesar de la complejidad y la falta de recursos, el INE sabrá responder al reto porque tiene dentro en sus filas a profesionales altamente capacitados que, a partir de la experiencia acumulada en años, podrán desarrollar nuevos procedimientos que hagan valer la voluntad de los mexicanos, sin embargo, no deja de ser irresponsable la falta de acompañamiento de parte de Poder Legislativo que no hizo su tarea.

Será, por tanto, una elección compleja, que creo que ha despertado poco interés en la población y no se puede descartar que pueda ser una de las votaciones más bajas de la historia electoral de México. También será un proceso en donde las clientelas políticas pesen más, en el cual quienes deben mantener imparcialidad, que son los jueces y magistrados, tendrán que llegar a acuerdos con los grupos políticos para ganar una elección. Porque, afrontémoslo, ¿cuántos jueces que conozcan son populares y pueden ganar una elección? Lo que imperarán serán los intereses de grupo y no lo que los ciudadanos decidan, que difícilmente ubicarán a quienes aparecen en las boletas.

