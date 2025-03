Con los aranceles, Trump le midió el agua a los camotes

Les platico que era de ahí...

En un solo día -posterior al anuncio de la aplicación de aranceles contra México y Canadá- las Bolsas del mundo, las corridas contra el dólar y principalmente la reacción de las comunidades de clase media norteamericanas, pusieron en su lugar a Donald Trump.

No fue la reacción inmediata del premier canadiense de devolverle el golpe con la misma moneda, ni el mutismo de China y Rusia ni siquiera el trueque de narcos Vs. la imposición de aranceles que le recordó Sheinbaum a Trump.

Fueron los electores norteamericanos los que le aplicaron una inyección de ubicatex al belicoso y pendenciero presidente de EEUU.

Su reculada de ayer se debió a la dramática caída del 22% en su popularidad medida por la Casa Blanca mediante quick polls semejantes a las encuestas de salida aplicadas a las elecciones, implementados a toda prisa en comunidades estratégicas de Estados Unidos: Texas, Iowa, Ohio, las dos Dakotas, Carolina del Sur, Arizona, California, Nueva York y Nuevo México.

La aceptación de su mandato bajó en esas entidades, en menos de 24 horas, a niveles que no se vieron ni en los peores momentos de Biden.

Otro sondeo aplicado en el Capitolio reveló un resultado demoledor: el rechazo de los representantes republicanos a las tarifas anunciadas por Trump, fue del 58% entre los congresistas encuestados.

La repercusión que tendría la aplicación de los aranceles en su popularidad, en el poder exacerbado del que alardeó durante su informe a la nación del pasado martes 4, fue suficiente para que se doblara en la conversación que tuvo este jueves 6 con Claudia Sheinbaum.

Obviamente los jilgueros del palacio nacional anduvieron ayer de glúteos veloces pregonando el resultado de tal llamada.

Pues les tengo una mala noticia, señoras y señores:

- Lo que dobló a Trump no fue el recordatorio que le hizo Sheinbaum del trueque de narcos por cancelación de aranceles.

- Ni las medidas -¿cuáles?- contra la todavía galopante violencia e inseguridad en México.

- Ni los esfuerzos de su gobierno contra la corrupción y el flujo de migrantes.

Nada de eso.

Debido al resultado del quick poll, Trump tomó la decisión de aplazar hasta el próximo 2 de abril lo relativo a los temidos aranceles y dejó entrever que serán aplicados en forma recíproca entre EEUU y todos los países, no sólo con México y Canadá.

Aquí les va otro dato harto revelador:

Un segundo quick poll -esta vez más extenso- terminará de aplicarse el domingo 30 de marzo.

La Casa Blanca espera que el resultado revele un nivel de rechazo a la aceptación de Trump entre el electorado, abajo del 22% actual.

Y debajo del 58% entre los congresistas republicanos.

Esto, como resultado al anuncio de ayer jueves sobre la suspensión temporal de los aranceles hasta el 2 de abril para dar paso a unos que serían recíprocos, con las naciones participantes.

Fundo lo anterior en el dato que les compartí en diciembre pasado: uno de los dos jefes de personal de la Casa Blanca estuvo durante toda la administración de Biden e incluso antes, en las de Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

O sea, ese buen hombre está en los círculos del poder desde 1993 y resulta que es la persona con el más alto nivel de credibilidad en la implementación de esos “instrumentos del diablo”, como llamó Ronald Reagan en 1988 a los quick polls.

Su trabajo real -por el que se ha mantenido en el puesto- es ese, aunque en la nómina aparece camuflajeado como inofensivo “jefe de personal”.

Su formación es 100% periodística y resulta que tuve el gusto de conocerlo durante mi tiempo de becario de la Sociedad Interamericana de Prensa en el Washington Post, donde dicho colega trabajaba bajo el mando de la implacable Katharine Graham.

No les platico más, no vaya a ser que se me escape su nombre y eso -de mi parte- no tendría nombre...

Cajón de Sastre:

- Entonces, quedamos en que la mentada “asamblea informativa” del domingo 9 en el Zócalo ya no será para consultar con el pueblo sabio -que todo lo sabe- la reacción de México ante los aranceles.

- Será domingo de fandango y francachela, faltaba más...

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar los Incomparables Saaaantiago González y Daaaaniel Hinojosa; sí, los del chat de “libre expresión” de ese pueblo mágico a 34 kilómetros al sur de Monterrey, donde -por cierto- ninguno de los dos vive.