El ataque de Ucrania reveló el talón de Aquiles de Estados Unidos

El ejército estadounidense dispone de tecnología de alcance mundial para detectar, rastrear y derribar misiles balísticos, pero —hasta ahora— sus sistemas multimillonarios siguen sin poder hacer nada contra la amenaza de los drones. El Pentágono ha intentado desarrollar tecnologías y tácticas defensivas, pero los resultados han sido, en el mejor de los casos, irregulares. Las llamadas tácticas destructivas para derribar los drones del cielo, o los métodos no destructivos para inutilizarlos electrónicamente, no han demostrado ser remedios infalibles. Los drones suelen volar a poca altura del suelo y no siempre transmiten su posición. Los sistemas de radar actuales están diseñados para detectar objetos voladores más grandes.

Por W.J. Hennigan, The New York Times.

Los mandos estadounidenses se dan cuenta cada vez más de que las fuerzas en Estados Unidos están igual de expuestas. El general Gregory M. Guillot, jefe del Comando Norte, declaró al Congreso en febrero que el año pasado se detectaron unos 350 vuelos de drones sobre 100 instalaciones militares de Estados Unidos. Esos pequeños drones parecían más una molestia que una amenaza, pero Telaraña puso de manifiesto el riesgo de no tomarlos en serio.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) ha autorizado más de un millón de drones en Estados Unidos. La mayoría vuela según las normas, pero los avistamientos de drones que realizan vuelos ilegales van en aumento. La FAA informa de que ahora se producen 100 avistamientos de drones alrededor de aeropuertos cada mes, a pesar de la ley federal que los obliga a evitar volar sin autorización cerca de aeropuertos en el espacio aéreo controlado.

Las bases militares y los hangares de aviones deben reforzarse para protegerse de lo peor. El Congreso está a punto de reservar unos 1300 millones de dólares este año fiscal para que el Pentágono desarrolle y despliegue tecnologías contra los drones. Es un buen comienzo. Pero los planes más ambiciosos y costosos del Pentágono no abordan la amenaza.

El presidente Trump reveló el mes pasado planes para su escudo antimisiles de 175.000 millones de dólares, denominado Cúpula Dorada, que pretende derribar todo tipo de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero. El programa, que está en fase de desarrollo, no protegería a Estados Unidos de los tipos de drones pequeños que Ucrania utilizó en Telaraña.

Estados Unidos ha gastado millones de dólares en ayudar a Ucrania a fabricar y poner a punto sus drones, pero no ha presionado a los contratistas estadounidenses para que hagan lo mismo. El Pentágono ha tardado en adquirir el tipo de drones más pequeños, más baratos y menos avanzados que son omnipresentes sobre los campos de batalla en Ucrania. En agosto de 2023 sí anunció un proyecto para desplegar miles de sistemas autónomos. La iniciativa milmillonaria, denominada Replicator, se inspiró en las lecciones aprendidas en Ucrania para fabricar drones baratos y que estén extensamente disponibles para este otoño. Sin embargo, el Pentágono ha dicho muy poco sobre los sistemas y programas de esta iniciativa desde que Trump asumió el cargo.

La fuerza de combate tecnológicamente más avanzada que el mundo haya conocido jamás —la misma que inauguró la era de la guerra de aviones no tripulados con sus Predators y Reapers que disparaban misiles a principios de siglo— se ha tardado en adoptar esta tecnología. A muchos en el Pentágono no se les escapará la ironía. Esperemos que el ataque de Ucrania en el interior de Rusia el domingo motive a los planificadores bélicos de Estados Unidos a abordar la marcada vulnerabilidad de la nación ante amenazas similares y su propia necesidad apremiante de aumentar su flota de pequeños drones.

Este artículo de Opinión del Times se financia gracias al apoyo filantrópico de la Carnegie Corporation de Nueva York, la Outrider Foundation y la Prospect Hill Foundation. Los financiadores no tienen ningún control sobre la selección o el enfoque de los artículos ni sobre el proceso de edición. Tampoco revisan los artículos antes de su publicación. The New York Times conserva el pleno control editorial. c. 2025 The New York Times Company.