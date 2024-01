Cuenta Regresiva al Oscar: Anatomía de una Caída

Por segundo año consecutivo la edición de los premios Oscar incluyó en algunas de sus principales ternas incluyendo la de Mejor Película a la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes.

El año pasado fue el filme “El Triángulo de la Tristeza”, del cineasta suecp Ruben Ostlund, el que obtuvo las merecidas nominaciones a la Mejor Película; Mejor Director y Mejor Guión Original luego de haber ganado la Palma de Oro de Cannes en su edición del año 2022, y este año se repite una situación similar con “Anatomía de un Caída”, filme por el que la cineasta francesa Justine Triet ganó la Palma de Oro del año 2023 y el cual el martes pasado no sorprendió por lo mismo que no solo fuera nominado en las tres mismas categorías que el Triángulo de la Tristeza” (Mejor Película; Mejor Dirección y Mejor Guión Original) sino dos nominaciones adicionales y no menos importantes a la Mejor Actriz para la alemana Sandra Huller (“Toni Erdmann”) y a la Mejor Edición para Laurent Senechal.

Este referente hace que “Anatomía de una Caída” tenga muchas más posibilidades de ganar alguna de las estatuillas para las que está nominada a diferencia de “El Triángulo de la Tristeza”, pero algo en lo que coinciden, y que hace que el hecho de haber ganado la Palma de Oro que es uno de los pocos premios a lo mejor del cine mundial que mantienen su valor y su prestigio, es que además de retratar la visión del mundo contemporáneo en el microcosmos del relato impreso a través de una lente de un cineasta en particular, nos sorprende a partir de la aproximación que le da al tema y cómo ese tratamiento lo distancia de como un asunto similar se había abordado con anterioridad.

Así, si “El Triángulo de la Tristeza”, como bien lo comentamos en su momento a partir de haber sido nominado a la entrega del Oscar número 95 el año pasado, fue una variante muy refrescante de un tema similar al que había abordado el célebre Luis Buñuel en el clásico “El ángel exterminador” (1962), por ejemplo, “Anatomía de una Caída”, como su mismo título lo indica, hace su respectiva diseccion a un género que ha hecho su propia historia en la cinematografía mundial como lo es el “courtroom drama” o “drama en corte”, puesto que nos adentra en el proceso judicial que enfrenta una escritora de origen alemán (Sandra Huller) al ser sospechosa del asesinato de su esposo, un maestro de origen francés, tras haber sufrido una fatal caída del segundo piso de una cabaña que habitaban junto a su único hijo.

El hecho de que el único testigo hasta cierto punto es el hijo de la pareja quien además de sufrir de ceguera se encontraba alejado con su perro de compañía el lugar de los hechos al momento de sucederse, es el mejor pretexto para Triet de remontarnos, por ejemplo, al clásico del maestro japonés Akira Kurosawa “Rashomon” (1950), donde se rememoran las perspectivas alrededor de un crimen de varios de los involucrados, para en ese contexto reflexionar en temas que van desde la relación de pareja, la migración e inclusive la misoginia alrededor del proceso en contra de una mujer extranjera y exitosa en comparación con la víctima.

Como mencionamos al inicio de este comentario, si bien “Anatomía de una Caída” merece todos los premios a los que está nominada, en una contienda contra el producto hollywoodense en la que lleva las de ganar una superproducción como “Oppenheimer” el Oscar más seguro que tiene es el de Mejor Guión Original, y a partir de ahí, como lo decía el mencionado maestro Kurosawa, “un buen guión, em anos de un buen director, puede llevar a una obra maestra”. Aquí se cumple a la perfección ese caso. Se estrena el día de hoy en las salas de cine de México.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo