POLITICÓN: Morena Coahuila, en jaque: División interna amenaza futuro político del partido en la entidad

I. EN RESPUESTA

Morena ha mostrado sus cartas autoritarias con una nueva iniciativa que busca amordazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ). Adán Augusto López , Ricardo Monreal y los presidentes de las cámaras, Gerardo Fernández Noroña y Gutiérrez Luna , proponen prohibir la impugnación de reformas constitucionales ante el máximo tribunal, lo cual equivale a impedirlas del todo. Esta maniobra, que surge como respuesta a la suspensión de la reforma judicial ordenada por la jueza Nancy Juárez, pretende modificar los artículos 107 y 135 de la Constitución. El objetivo es claro: evitar que las reformas constitucionales puedan ser revisadas.

II. ¿HACIA EL AUTORITARISMO?

La propuesta es un ataque directo a los principios básicos del Estado de derecho. En una democracia sana, los ciudadanos e instituciones deben tener vías jurídicas para impugnar las reglas con las que no están de acuerdo y contar con una autoridad imparcial que analice y resuelva estas controversias. Al pretender eliminar la posibilidad de revisar reformas constitucionales, Morena busca destruir este principio fundamental.

III. REFORMA

Este martes (agarre aire), la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción de Coahuila , que encabeza la torreonense Cristina Ordaz Mota , entregó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. La propuesta busca adicionar un artículo transitorio que permita designar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana por periodos diferenciados, a fin de cumplir con los principios de escalonamiento y paridad de género en la integración del Consejo.

IV. CON EL EJEMPLO

Como ya adelantamos, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana no perdió ni un minuto, luego de ser oficialmente constituida por el Congreso la semana pasada, y ya hasta presentó una propuesta de reforma legislativa. Lo interesante es que dicho cuerpo colegiado está integrado por ciudadanos que no reciben ninguna remuneración económica por su trabajo... como para que se tome nota en muchas oficinas burocráticas.

V. ¿SE CONJURA?

Y de selecciones hablando, nos comentan que la “guerra civil” entre las tribus del morenismo local, sobre la cual le comentamos ayer aquí, a propósito de la expedición de la convocatoria para designar a los titulares de las carteras vacantes en el Comité Estatal encabezado por Diego del Bosque , podría no ocurrir. Pero no vaya usted a creer que sería porque las cabezas de los grupos lograron serenarse y entrar en razón, sino más bien por lo contrario. ¿Cómo es eso? Pues que, según los enterados, los golpes por debajo de la mesa son de tal magnitud desde ahora que en la dirigencia nacional, de Luisa María Alcalde , están considerando la posibilidad de realizar ellos las designaciones.

VI. PUROS PLEITOS

Los que aseguran tener los pelos de la burra guinda en la mano dicen que, en el cuartel general del morenismo, no quieren gastar energías en un estado en el cual la ausencia de un liderazgo fuerte o, al menos, capaz de conciliar las pasiones de las tribus internas, deja más que cantado de antemano el resultado: más divisionismo y la certeza de que Morena Coahuila no es capaz de convertirse en una fuerza política con aspiraciones de triunfo en las urnas.

VII. A CIEGAS

En el Congreso del Estado , las quejas entre diputados de distintas fracciones van en aumento. El motivo: tras casi un año, empiezan a incomodarse porque −con insana frecuencia− las convocatorias para las sesiones de comisiones no incluyen los documentos sobre los temas a tratar, lo cual claramente limita la capacidad de debatir y participar de manera informada en los trabajos legislativos. Los quejosos comentan que no tiene sentido ver asuntos en comisiones si no se adjuntan los documentos. La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez , tendrá que jalar orejas para evitar estas prácticas.

VIII. EN VOZ BAJA

La falta de documentación en las convocatorias podría incluso invalidar las sesiones, sugieren algunos conocedores. Pero lo verdaderamente revelador es el comportamiento de los legisladores: sus quejas nunca trascienden al pleno, se quedan en murmullos de pasillo. ¿A qué le temen los legisladores? El control sobre ellos parece ser tan efectivo que prefieren sacrificar su credibilidad antes que alzar la voz públicamente.

