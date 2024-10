Saltillo: ante accidente mortal y caos vial, ‘tenemos que generar conciencia’, llama regidor

Sin embargo, dijo que en reuniones que se han sostenido con la propia Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, se ha expuesto que no basta incrementar multas ni otros procedimientos en el reglamento, si lo mismo que ya está no logra aplicarse o generar conciencia sobre los ciudadanos que transitan por las calles.

“ Estamos analizando los procedimientos en contra de cómo regular la situación que se está acrecentando. No es solamente verificar que tengan casco, papelería, etcétera, sino que cumplan con lo que se requiere desde un inicio. Es un problema que tenemos que estudiar y analizar. Lo que pasó ayer fue una situación que brinca y fue un accidente grave donde se perdió la vida. Pero estos son problemas ya de una ciudad de un millón de habitantes ”, dijo.

El pasado lunes por la madrugada se reportó este siniestro donde un hombre de 42 años perdió la vida quedando tendido sobre el pavimento, y dado que el cuerpo no fue retirado por las autoridades hasta horas más tarde, el tránsito se vio colapsado durante por lo menos cuatro horas.

“Estamos viendo la posible reforma al reglamento de tránsito y ver de qué manera pudiéramos no solamente verificar este tipo de multas, pero creemos que no solo por elevarlas, ya se soluciona el problema. La solución no es solamente subir multas, sino generar campañas de concientización y que sobre todo las personas que lo utilizan sean conscientes”, expresó.

“Hemos visto como van familias a bordo de estos vehículos; niños, niñas y los padres, y tiene que haber una corresponsabilidad de los ciudadanos. Esto debe ser una solución integral, pero en la Comisión lo estamos viendo y no quitamos el dedo del renglón”, dijo.

Mientras que la Comisión no funge dentro de la operatividad aplicada para el reglamento, el regidor expresó que aprovecharán los últimos meses para realizar los ajustes necesarios a la Comisaría para que haya cambios reflejados

“Se pone la situación en caos porque convergen muchos puntos. La situación fue lamentable porque creó caos durante toda la mañana en V. Carranza. Sin embargo, con tristeza puedo decir que todos los días a todas horas suceden accidentes y en la gran parte, es porque todos abonamos para que eso suceda, en circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pasa con motocicletas que no traían seguro, no traían casco, no traen seguro”, comentó.

“Nosotros como regidores tenemos que ser bien fríos y dejar claro que de nada serviría estar cambiando el reglamento si no aplicamos la ley. De nada sirve que hagamos un trabajo legislativo a nivel local si al final no se aplica la norma, tenemos que ser más exigentes, no que sea un tema recaudatorio ni mucho menos, pero sí de conciencia y de ponernos las pilas con cumplir. El V. Carranza ya nos quedó chico como ciudad. Saltillo está padeciendo este tipo de problemas fuertes donde todos le tenemos que entrar”, concluyó.