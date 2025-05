Dar...cómo lograr aportarle algo a alguien sin sentir que abusa de quien recibe y sin hacerlo solo por alguna obligación fabricada

He estado pensando mucho en el dar y recibir, mejor dicho en por qué algunas personas damos lo que a veces parece mucho. Hay quienes dan para establecer compromisos mercantiles. Si yo doy, me deben. Ayer justo hablé con un hombre que considera que como él toma en cuenta lo que los demás necesitan (desde su percepción humanamente limitada) los demás tendrán que saber, por lógica, lo que él necesita. Serán considerados con él y observarán sus necesidades...y perdón, pero, como decimos en inglés, “That’s a crock.” Si no digo lo que necesito, nadie lo sabe. Y aún diciéndolo, no hay garantía de que alguien se moverá para satisfacer mis necesidades.

Otras personas dan mucho porque no están cómodas con tener cuando otros no tienen. Se han formado la creencia que dice que tener es ser parte de una maquinaria nefasta, o que haber tenido la suerte de ser bendecido con bienes materiales hace que deban algo a los menos afortunados. Yo pienso que debemos tener conciencia de los que menos tienen, ciertamente, pero no considero que es por lo que se nos ha dado, sino por un sentido de pertenencia comunitaria.

Luego hay personas que dan porque alguien les pide, a veces de buena gana y a veces con la sensación de que quien les pide está empecinado en quitarles lo que es suyo. Y sí, hay quienes ven lo mucho que algún otro posee y decide que no es justo, que debe haber repartición. O quienes agarran una causa y deciden que todos debemos colaborar con las necesidades que ellos ven y consideran importantes.

Creo que dar, compartir, es importante. Es una habilidad avanzada del ser humano. Desde mi óptica, dar es libre, por conciencia personal, decidido desde el corazón, sin obligación, y siempre sin perjudicarse uno mismo, sin usar el dar como publicidad ni avergonzar a quien recibe. También pienso que antes de dar es importante preguntar a quien recibirá si lo que tengo para aportar le sirve o no. ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y por favor, escucha las respuestas.