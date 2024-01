De fluidez de género a la guerra mundial

El último fin de semana de enero coincidieron en las plataformas de streaming los estrenos tanto de la última temporada como de las primeras de series caracterizadas tanto por temas de género como bélicos.

El primero de ellos fue el de HBO Max correspondiente a la tercera y última temporada de la serie canadiense “Algo así” (“Sort of”), que en estos espacios hemos recomendado desde su primera temporada del año 2021 y el cual gira dentro de lo que pudiera referirse como una dramedy (mezcla de comedia con drama) gira alrededor de Sabi (Bilal Baig), un joven inmigrante pakistaní en el mencionado país norteamericano con fluidez de género quien poco después de iniciar con su trabajo como niñero termina con su pareja y alentado por su mejor amiga trans al buscar un nuevo amor termina la segunda temporada teniendo sentimientos con la madre de familia a la que cuida a sus hijos luego de recuperarse de una situación de salud que literalmente la vuelve a la vida.

Paralelamente también el jueves pasado, como bien se informó oportunamente en estos espacios, Netflix estrenó la primera temporada completa de “Griselda”, la biopic de Griselda Blanco (Sofía Vergara), una madre de familia colombiana quien tras haber asesinado a su esposo luego de una situación límite propiciada por su intromisión al negocio de la droga viaja en compañía de sus hijos a la ciudad de Miami, Florida, donde fundó uno de los cárteles más poderosos de la historia.

Producida y protagonizada por la actriz también de origen colombiano Sofía Vergara este trabajo representa el reto más importante de su carrera luego de su paso fugaz por el mundo de las telenovelas en México (“Acapulco Cuerpo y Alma”; “Fuego en la sangre”) y su estrellato en la televisión norteamericana como una de las protagonistas de la comedia “Modern Family”, y cobijada por su compatriota Andrés Baiz (“Narcos”) ya para el momento de escribir estas líneas podemos asegurar que el producto ha resultado ser todo un éxito para quienes gustan de este tipo de historias por encontrarse a nivel mundial en los primeros lugares de popularidad dentro de la mencionada plataforma.

Hablando de actrices que no dejan de enfrentarse a retos, el pasado viernes a través de Amazon Prime Video se estrenó la más reciente serie protagonizada por la ganadora del oscar Nicole Kidman que bajo el título de “Expatriadas” (“Expats”) y ahora bajo la dirección de la aclamada cineasta de origen chino Lulu Wang (“The Farewell”) nos presenta la sororidad (o no) de tres mujeres de diferentes nacionalidades que coinciden en la ciudad de Hong Kong y quienes acarrean sus respectivas culpas por acontecimientos de su vida. El personaje de Nicole en particular es una madre de tres hijos de su unión con un diplomático asiático pero quien al iniciar la serie sigue atormentada por la trágica ausencia de uno de ellos.

Para terminar, el mismo viernes 26 Apple TV no se quedó atrás en los estrenos de series y lo hizo a todo lo alto (literal) con la serie épica ubicada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial “Los Amos del Aire” (“Masters of Air”) la cual centrándose principalmente en dos personajes protagónicos interpretados por Austin Butler (nominado al Oscar por “Elvis”) y Callum Turner (Animales Fatásticos”) pertenecientes a la fuerza aérea norteamericana encabezan un bombardero conocido como “Fortaleza Flotante” con el objetivo de derrotar a los nazis. Producida por ganadores de la estatuilla como Tom Hanks y Steven Spielberg, es la continuación de sus series de HBO “Band of Brothers” y “The Pacific”.

