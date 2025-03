De naciones, no de personas... AMLO, Sheinbaum, Trump, Elon Musk y Zelenski

Lo que acontece, por su desafiante visibilidad hace pensar que los actores fundamentales son los líderes políticos. Sucede aquí en México con López Obrador y Sheinbaum; en Estados Unidos con Trump, Musk y Vance; en Rusia con Putin, o en Ucrania con Zelenski. Desde luego que los gobernantes -Musk ya lo es-, importan, pero su relieve no se da en el vacío, sino en el cambio profundo en la sociedad que es la que los lleva al poder y los mantiene con su adhesión. A pesar del ideal democrático de igualdad, en la práctica las sociedades están ofensivamente diferenciadas en cuotas de influencia; el poder informativo y el económico en sus expresiones oligárquicas se alinean y consolidan en la destrucción de la horizontalidad e igualdad a la que aspira la democracia, así como las instituciones y principios que acotan a las autoridades para impedir la ilegalidad o el abuso de poder. La mejor prueba de la involución política y social es la ausencia de un debate público razonablemente abierto. Prevalece el monólogo y la interpretación del poderoso. Por eso el consenso que goza el autócrata es una de las revelaciones de la insuficiencia democrática.

El espectáculo, y esa es la mejor manera de definirlo, que ofrecieron Trump y Vance en la Casa Blanca (ambos indignos de su investidura), ante su invitado Zelenski es una de las expresiones más grotescas y explícitas de la descomposición en curso. El escándalo es que no haya escándalo ante estos extremos de agresiva y procaz majadería de gobernantes que parecen pandilleros o gánsteres de vulgar escala. A Vito Corleone le daría vergüenza. Desde luego que hay un sector de la sociedad y de las élites norteamericanas muy preocupadas, y que los líderes europeos casi en su totalidad cerraron filas en torno al presidente Zelenski, pero el tema es que lo inaceptable ese hecho; no sólo es un tema de pérdida de sentido político, sino la ausencia de la más elemental dignidad y decencia.

Pero son naciones los actores relevantes. Trump es lo que es, como ocurrió con López Obrador, porque la mayoría les votó a favor con claridad y les concedió una fuerza legislativa mayoritaria. Ninguno de los dos engañó, se presentaron como lo que son y así gobiernan. Los malos modos y peores ideas tuvieron el aval mayoritario en la elección y en el caso de México a lo largo del gobierno. No hay mandato para acabar con la democracia, pero en su caso es implícito porque ellos así lo entienden. Queda por conocer si en EU ocurrirá lo mismo, si la resistencia al embate autocrático será suficiente para contener el abuso, bien sea por la vía judicial, el peso de la opinión pública y, particularmente, durante la elección de noviembre de 2026.

Trump está decidido a redefinir los términos de la relación de EU con el mundo sin ninguna consideración histórica o política. Por lo pronto, con claridad se ha inclinado por la causa de Rusia con mella al liderazgo del que gozaba ante sus aliados europeos. Sin duda ha perdido posicionamiento diplomático, pero eso no importa a quienes ahora gobiernan, para ellos el poder no se sustenta en la confiabilidad derivada de la congruencia o el apego a valores compartidos, sino en el dinero y el poder militar. Inaudito es que Trump no advierta que la rivalidad de EU con Rusia no es por razones políticas o económicas, como pudiera ser China, sino por razones estrictamente militares y su irrefrenable imperialismo, tema que Europa advierte; de allí que la agresión a Ucrania sea entendida como una amenaza regional que a todos involucra. Pero Trump se piensa muy lejos de Rusia, como en su momento consideraron muchos antes de que EU se sumara a la causa de los aliados en la Segunda Guerra mundial.

Son naciones los actores fundamentales del proceso y como en los integrantes de una sociedad, hay una considerable desigualdad en los recursos de poder. Por eso Trump fue capaz de espetar públicamente a Zelenski, como gánster, que no tenía cartas con las cuáles negociar sin el apoyo de EU. Reglas y principios nos existen. Así le demanda no sólo la rendición a Rusia, sino que se signe un acuerdo para que EU se haga de la mitad de los recursos minerales de Ucrania, por cierto, buena parte de ellos en territorios bajo el control ruso.