Directores, actores y vestuaristas

Desde el pasado 9 de enero el Séptimo Arte Internacional literalmente se vistió de luto con el fallecimiento a los 99 años de edad de la vestuarista dos veces ganadora del Oscar Phyllis Dalton.

Aunque Dalton, quien nació el 16 de octubre de 1925 en Londres, Inglaterra, no fue nominada al Oscar por uno de sus mejores trabajos como diseñadora de un vestuario militar y árabe muy preciso para el clásico “Lawrence de Arabia” (1962), su director, David Lean, le escribió una carta expresando su desacuerdo con esa falta de reconocimiento por parte de la Academia, pero pasó mucho tiempo para que la estatuilla dorada le fuera concedida no solo en una sino en dos ocasiones más por otros trabajos no menos importantes en otros clásicos como “Doctor Zhivago” (1965), también dirigida por Lean, y “Enrique V” (1989), ópera prima de su también compatriota Kenneth Branagh.

A Phyllis Dalton le siguió la muerte el domingo 12 de enero del actor norteamericano Claude Jarman Jr. a los 90 años de edad y quien es recordado particularmente por haber ganado un Oscar especial en minatura por su conmovedor debut en el cine a los 12 años de edad en el clásico western “The Yearling” (Clarence Brown, 1946), cobijado por los primeros actores Gregory Peck y Jane Wyman, un género en el que trabajó a lo largo de toda su trayectoria artística tanto en la pantalla grande en otros cl´sicos como “Río Grande” (John Ford, 1950), compartiendo créditos con John Wayne y Maureen O´Hara, ó la serie televisiva “Centenario”, basada en el best seller de James A. Michener, en 1979.

El jueves 15 amanecimos con la noticia de la muerte a los 85 años de edad del cineasta de origen francés Jeannot Swarc, recordado tanto por las películas palomeras “Tiburón 2” (1978) y “Supergirl” (1984), pero también el melodrama romántico de época “Pide al tiempo que vuelva” (1980), protagonizado por Christopher Reeve y Jane Seymor, pero más tarde fue opacada por el fallecimiento alos 78 años de edad luego de una larga enfermedad del director norteamericano David Lynch, cuyo estilo cinematográfico muchos resumen como una fusión de uno de sus directores favoritos, Frank Capra, con el escritor Franz Kafja, y quien filmó en México la primera adaptación de “Dunas” en 1984.

La semana de fallecimientos terminó el viernes 16 con la muerte a los 95 años de edad de la primera actriz británica Joan Plowright, quien aunque fue hasta la década de los 90 cuando comenzó a ser reconocida con su única nominación al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 1992 por el drama romántico “Sueños de Abril”, de Mike Newell, o como la esposa del personaje de Walter Mattahu en “Daniel, el Travieso” (Nick Castle,1993), hizo historia en el cine desde 1960 cuando debutó al lado de quien sería su esposo por casi tres décadas, el primer actor Lawrence Olivier, en el drama “El cómico”, de Tony Richardson, donde interpretaba a la hija del histrión pues le era 22 años mayor que ella.

