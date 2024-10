Don Pancho y la libertad de expresión (1)

PRÓLOGO

En fecha reciente, terminaba de desayunar en casa de mi hermana en Torreón, cuando de repente entró don Pancho a la cocina. Él trabaja con mi hermana dos horas, tres veces por semana y tiene dos cualidades que lo distinguen: es inteligente y está informado, desde los chismes de los habitantes de la colonia (que en ocasiones me hacen palidecer), hasta lo que ocurre en el municipio, el estado y el país.

Desborda tanta información en su pecho, que estoy convencido nunca fue bodega, que prefiere sacarla platicándola con los demás.

Ese día, entró sin que lo sintiera, como suele ser el caso, y de sopetón me preguntó: “¿oiga, y usted qué piensa de lo que está pasando en la política de México?”.

Me preparaba para compartirle mi punto de vista cuando él, sin agarrar aire, continuó: “...lo que pasa es que hace años yo escuchaba a López-Dóriga , a la Micha, a Ciro, a Rocha, a ese señor que tiene como un apellido alemán ( Enrique Krauze ) y a una tal Denisse (Dresser) y pues para mí eran la pura verdad. Pero luego llegó mi “cabecita de algodón”, (y precisó) le digo así de cariño, y nada, me di cuenta de que había vivido en la mentira creyéndole a pura gente vividora y corrupta. Porque López ‘Hablador’, le digo así porque le gustaba hablar mucho, me hizo ver, una y otra vez, que esos señores nunca habían estado con el pueblo”.

En ese momento, don Pancho miró su reloj y me dijo “me tengo que ir, pero no se preocupe, don Luis, al rato le seguimos”.

PRIMER ACTO: ¡VIVA LA MUERTE! ¡MUERA LA INTELIGENCIA!

Desde 2018, Andrés Manuel López Obrador trabajó de manera sistemática y metódica una tarea: construir un pensamiento único, acrítico, homogéneo y nacionalista sobre las ruinas de un pensamiento plural, crítico, múltiple y global, que apuntalase sin fisura alguna su modelo de poder hegemónico de la 4T. Porque, como lo precisa María Zambrano , filósofa y escritora, “todo fascismo (o populismo) acaba en matar, en querer matar aquello que no quiere reconocer”.

Para ello, estaba obligado a asesinar de manera lenta, pero precisa, la inteligencia que florece desde la cultura, la ciencia (tecnología e innovación) y el pensamiento crítico del análisis editorial e investigación periodística. Y, en ese esfuerzo, confirmar las palabras “del portavoz de la Cámara Cultural del Reich hitleriana cuando sostuvo que: “cuando oigo la palabra cultura (o inteligencia), quito el seguro de mi revólver”.

¿Cuál era el objetivo último de López Obrador? “crear una especie de doctrina viscosa (y única) que, insensiblemente, envolviera cualquier razonamiento rebelde, lo inhibiera, lo perturbará, lo paralizará y acabará por ahogarlo”. Para ello, era fundamental aniquilar sus tres fuentes originarias definidas en el párrafo anterior, con un objetivo en mente; acotar la libertad de expresión a los límites impuestos por la 4T.

SEGUNDO ACTO: LAS ESTRATEGIAS

Primera: Educó, desde las “mañaneras”, a través de la mentira sistemática a un ejército de adeptos para que, como lo señala la filósofa Hannah Arendt en el caso de los regímenes totalitarios, “dejaran de distinguir entre la realidad y la ficción y entre lo verdadero y lo falso”.

De esta manera, López Obrador uso la posverdad resultante de esa confusión para moldear el imaginario colectivo de las grandes mayorías con base en sus emociones o creencias personales, pero nunca con base en su pensamiento racional y crítico.

Continuará...