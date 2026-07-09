¿Dónde está Rocha Moya?

Rocha Moya, junto con varios miembros de su primer círculo familiar, se escondió, tras solicitar licencia, en un rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, efectivamente resguardado por la policía estatal, pero bajo una vigilancia especial del Ejército. Prácticamente no salía del rancho, salvo para ocasionalmente viajar a la Ciudad de México. Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.

La pregunta sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ha estado flotando en la arena pública durante seis semanas, desde que desapareció tras ir a declarar a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Culiacán el 26 de mayo, sobre la acusación de Estados Unidos de haber recibido dinero y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa para ganar las elecciones en 2021 a cambio de facilitarles todos sus negocios criminales. No está perdido, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum , que dice que se encuentra “localizable” en Sinaloa, y resguardado por policías estatales, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch .

Ahí permanece resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales.

Por un lado están sus enemigos dentro del Cártel de Sinaloa. Una vez fuera de la gubernatura, perdió la protección sólida que dificultaba la posibilidad de que sea ejecutado por alguna de las dos facciones de la organización criminal, en particular por La Mayiza, como se define a los incondicionales de Ismael “El Mayo” Zambada, quien acusó a Rocha Moya en una carta pública desde la cárcel en Estados Unidos de haberlo traicionado. Ese señalamiento le puso precio a su cabeza y estalló la guerra interna del cártel el 9 de septiembre de 2024, 55 días después de haber sido capturado en una finca en La Higuerita, en la zona metropolitana de Culiacán.

Por otra parte, no puede descartarse la posibilidad de que, por ser el cabo suelto en la red de complicidades entre altos miembros de la 4T con el Cártel de Sinaloa, fuera asesinado por un político involucrado en esa imbrincada red con el crimen organizado, que tuvo su máxima expresión en las elecciones para gobernador en 2021, donde dinero y apoyos del narco fluyeron en al menos ocho contiendas en el norte del país. El antecedente de exfuncionarios dispuestos a todo para cubrir sus huellas lo da el crimen contra el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, llamado “el Rey del Huachicol”, quien fue uno de los financieros principales de aquellas campañas y que poco después de las elecciones fue asesinado por un sicario altamente capacitado, contratado por un general en la Ciudad de México.

La participación del Ejército en todo el affaire Sinaloa y la protección a Rocha Moya está cubierta de sombras desde el “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando, atendiendo una petición de Estados Unidos, para capturar con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, uno de los tres hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que tomaron el liderazgo de su facción en el cártel, fue detenido por un comando especial que había sido entrenado por la desaparecida –durante el gobierno de Enrique Peña Nieto– Policía Federal. Guzmán López, señalado por las fiscalías estadounidenses como el principal introductor de fentanilo ilegal a ese país, fue puesto en libertad por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que, si procedían con la detención, se produciría un baño de sangre.

Aquella operación siempre dejó dudas. La Defensa, que encabezaba el general secretario Luis Cresencio Sandoval, planeó una operación extraña, por deficiente, destinada a fracasar. Fue ejecutada al mediodía, cuando este tipo de acciones requieren del elemento sorpresa, y el plan de extracción, tan importante o más que la captura misma, nunca funcionó. El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, uno de los actuales gobernadores que recibieron financiamiento del crimen organizado en 2021, sugirió a López Obrador liberarlo. No lo persiguieron, y fue detenido hasta enero de 2023 por presiones del gobierno del presidente Joe Biden.

La laxitud y tolerancia de la 4T con el Cártel de Sinaloa probablemente activó el plan para capturar a “El Mayo” Zambada, y la negociación con Ovidio para utilizar a su hermano Joaquín y tenderle una trampa. El diseño de la captura lo realizó un grupo del FBI especializado en esa organización criminal, ejecutado por un comando de la Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional. Un funcionario mexicano, con acceso a los detalles de la operación realizada el 25 de julio de 2024, señaló que el perímetro de seguridad alrededor de la finca La Higuerita, donde emboscaron a Zambada, lo establecieron soldados, sin saberse con precisión si pertenecían a la 9ª Zona Militar.