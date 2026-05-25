Sergio Carmona, el ‘Rey del Huachicol’, una pesadilla postmortem para Morena: Riva Palacio

CDMX.- Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol, se ha convertido en una pesadilla para la cúpula de Morena, pues su asesinato no fue más que un intento fallido de eliminar la llave que abre a la estructura político-electoral-criminal construida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así lo expone hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, donde advierte que la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa es la primera prueba pública de ese fracaso.

“Su nombre aparece pegado a líderes de la 4T, gobernadores y exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un sello de corrupción y punto de partida visible del acoso de Estados Unidos para que se lleve a juicio a políticos que fueron tocados por dinero criminal”, narra en su artículo. De acuerdo con la información pública sobre el caso, el empresario Sergio Carmona Angulo fue el ejecutor de la red de financiamiento ilegal de Morena y quien fungió como “enlace de un sector del gobierno cercano a López Obrador con todos los cárteles”. En Estados Unidos, de acuerdo con el periodista, el expediente del conocido como el “Rey del Huachicol” representa el punto de partida, “sin punto de retorno”, del asedio judicial de Washington contra la llamada 4T. RIVA PALACIO: EL ASESINATO DE SERGIO CARMONA, UN CÁLCULO FALLIDO El autor de Estrictamente Personal subraya que quienes ordenaron el asesinato de Carmona para silenciarlo cometieron un error de cálculo, ya que el empresario ya había sostenido conversaciones informales con el FBI y la DEA para convertirse en testigo cooperante. “Estaban buscando la posibilidad de que (Carmona) fuera testigo cooperante para que aportara detalles de la probable vinculación de políticos, funcionarios, legisladores y empresarios con la delincuencia organizada”, refiere. La ejecución de Carmona, de acuerdo con Riva Palacio, fue ordenada por militares, quienes contrataron a un sicario en la Ciudad de México. Su asesinato se registró el 22 de noviembre de 2021 en una barbería en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Después del crimen, su hermano Julio Carmona cruzó la frontera y, como testigo protegido de Washington, ha revelado nombres de los involucrados en la red criminal. “Casi inmediatamente después de su asesinato, su hermano Julio cruzó la frontera para convertirse en testigo protegido. La información que ha trascendido de sus declaraciones ante los fiscales es que ha señalado nombres de altos funcionarios federales involucrados en esa red criminal”, documenta Riva Palacio. A este testimonio se suma el del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien desde Estados Unidos aporta datos sustanciales sobre la red de huachicol a las fiscalías norteamericanas.

EL ‘REY DEL HUACHICOL’ ‘NO NACIÓ CON LA 4T’, SINO DE LA MANO DE GARCÍA CABEZA DE VACA Riva Palacio relata que Carmona inició su ascenso no con la 4T, sino al amparo del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, pero tras una ruptura financiera, operadores políticos lo introdujeron a las altas esferas de Morena. El puente principal a la 4T, detalla, fue el general Audomaro Martínez, quien en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocupó la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El general Martínez lo habría presentado con Mario Delgado, a quien Carmona “le sufragó su campaña para la presidencia de Morena. De esa relación surgió el financiamiento para ocho campañas a gubernaturas en 2021, que incluyeron las de Sinaloa y Tamaulipas”, añade el periodista sobre los presuntos inicios de esa red de financiamiento ilícito. A partir de una investigación de la DEA y la Marina mexicana, a la que el columnista tuvo acceso, identifica a los integrantes clave de esta estructura, donde además de Carmona figuran: Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, y Ricardo Peralta, primer director de Aduanas del López Obrador y exsubsecretario de Gobernación, quien facilitó que Julio Carmona, hermano del llamado “Rey del Huachicol”, fuera nombrado al frente de la Aduana de Reynosa.

Dos personajes más destacan en esa red: Mario Delgado, expresidente nacional de Morena y actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Erasmo González, alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, exdiputado y expresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso (2020), quien también fue publirrelacionista de Carmona. Carmona lleva más de cuatro años muerto, pero los vínculos criminales que lo unen con Morena se mantienen bajo investigación en Washington, pese al intento de silenciarlo. “Quienes lo mandaron a asesinar debían haber estado convencidos de que la persona, llave de la puerta del entramado político-electoral-criminal que se había construido, no representaría ningún riesgo si era eliminada. El cálculo resultó equivocado”, advierte el editorialista.

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