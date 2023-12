¿Dónde están mis calzones? Y otras preguntas claves para saber si realmente estoy procrastinando o no

La procrastinación es el fino arte de no terminar atrapado en un rincón después de haber pintado el piso. ¿Cómo así? Cuando las personas me hablan de procrastinación (un tema que retomo por su popularidad en estos días), cuando se acusan de procrastinar – y además declaran que ése es su peor defecto – no puedo evitar preguntarme sobre sus expectativas, su capacidad de planear, el conocimiento de la diferencia entre lo urgente y lo importante, y tantos otros temas relacionados.

Cierto es que yo tendría que encabezar la lista de procrastinadores anónimos, pero como lo estoy declarando abiertamente, ya no soy anónima. Me he dado cuenta de que la eficiencia llega cuando la necesidad apremia. No me refiero a que sean las cosas urgentes, sino insostenibles.

Les cuento un secreto. La señora que me ayuda es muy servicial y guarda mi ropa después de lavarla y doblarla. Hace meses, o más, tengo la tarea pospuesta de organizar cajones y de deshacerme de lo que ya no usaré. La señora hace lo mejor que puede, pero guarda muchas cosas donde no van y mete a presión las cosas a los cajones, de tal suerte que, al abrir un cajón, con frecuencia me traigo todo el mueble. La situación se está haciendo insostenible...dicho en palabras simples, no sé dónde están mis calzones.

No arreglar los cajones en tanto tiempo no ha sido por mera flojera. Ha sido porque hay cosas que toman precedente. Trabajar, comer, descansar, trabajar... La verdad es que no tenía ese pendiente muy alto en la lista de pendientes. Ya llegó sin embargo y sospecho que tendré un par de días pronto para dedicarme a despejar espacio en cajones y clósets, para luego comprar ropa nueva para llenar los espacios (la motivación real de todo esto). Mercado Libre, ven a mí.

Mi punto es que antes de acusarnos de procrastinar, veamos si las actividades que estamos dejando pendientes en el momento preciso son en realidad algo que podríamos hacer. Si no, no es procrastinación, sino ecología y programación. Haz tu lista de pendientes y dale el valor adecuado a cada actividad. Y...no te tortures.