Easy Tropical Machine en Don Baldo

El pasado sábado 16 de mayo, a las nueve de la noche, en un local de música y vida nocturna llamado Don Baldo, ubicado en el centro de Saltillo, se dio a lugar un concierto de Easy Tropical Machine.

El evento dio un lleno total. Alrededor de ciento cuarenta jóvenes y otros que no tanto, se dieron cita al sabroso reventón que esta banda veracruzana trae en su propuesta. Una fusión muy bien elaborada y mejor ejecutada de cumbia, reggae, ska, funk y jazz. Se sentía el calor, se bebía cerveza y se respiraba buena onda.

El grupo tiene como base a Demiss Arenal en la guitarra y voz, Roberto Espinosa tras la batería y Daniel Gracia al bajo, amigos desde la infancia, crecieron en un barrio de Xalapa llamado FOVISSSTE. La vida los juntó y se hizo la música. La energía era contagiosa. Para el toquín en Don Baldo se sumaron tres invitados: Isaac Pérez en el sintetizador y dos saltillenses en yembé y saxofón.

El grupo encargado en abrir el evento fue Pachicoolers, una banda de ska con trayectoria local. Dejaron el ambiente en su punto, el caldero prendido, para que entrara Fat Selektha, Dj e ingeniero de audio de la banda principal que, con una mezcla hecha a la medida, usando los mejores hits de la banda otrora conocida como los Aguas Aguas, empujó al punto de ebullición. Así tomaron el escenario los Easy Tropical Machine, listos para contagiar a la audiencia con su buena música y amistad.

Se podía apreciar la música en varios sentidos. Ritmo, letras, sonido y conjunto. Desde el cuerpo, es inevitable bailar; las mentes curiosas, aficionadas a armonías poco convencionales y cambios rítmicos que entraban tan suave, no podían sino apreciar el trabajo, las horas de ensayo y la coerción entre músicos; y el espíritu celebraba las conexiones: música y fiesta, audiencia y escenario, calor y brebaje.

Entre ritmos contagiosos como el son jarocho, el reggae y el ska que puso a todos a brincar, las canciones contaban historias de barrio. Los Easy Tropical Machine traen a su fiesta musical un misticismo muy particular que se mueve entre palabras sencillas y temas profundos como el amor, la soledad, la lucha social. Con ese recurso complementario logran imágenes muy poéticas “Me gusta caminar en las peñas. Voy sintiendo los rastros, las señas que también están solas, esperando marea, esperando a que creas, contando las olas. Me gusta”.

Tocaron sus clásicos potentes: El Valiente, Eduviges Eustolia, 91020 (el código postal del barrio FOVISSSTE, donde crecieron), Damaris, una linda canción para enamorados; se aventaron covers de Cerati (Crimen) y de Agustín Lara (Veracruz), y cerraron con sus hits Tranquilo y Tropical, Cumbia reggae y la Playa.

La gente no se conformó. Pidieron otra, y al no poder rechazar tal petición, tocaron La bamba, con jarana, muy a la veracruzana.