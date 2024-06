Economía mexicana provoca esquizofrenia

Les platico:

El mismo día en que el mundo se le vino encima a Samuel García y sus candidatos naranjas -Máynez incuido, por supuesto- coincidió con la visita que hizo a San Pedro Garza García, José Antonio González Anaya, ex Secretario de Hacienda; ex Director General de Pemex y ex Director del IMSS.

Fue invitado a una reunión de Actinver con sus inversionistas el pasado 22 de mayo y mientras terminaba su mensaje, un escenario mal montado para el cierre de campaña de los candidatos del MC en NL, cayó sobre la multitud provocando la muerte de 10 personas y dejando heridas a más de 100, que todavía hoy sufren las secuelas.

El mensaje de Pepe Toño también dejó secuelas que siguen alimentando conversaciones públicas y privadas de quienes lo escuchamos.