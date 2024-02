Ejercer el poder (4): AMLO y Manolo

Pasiones violentas. Lo he preguntado antes en este generoso espacio de VANGUARDIA: ¿Somos, nacemos violentos? ¿Así es nuestro ADN o la violencia se adquiere y se requiere para vivir en este mundo maldito y cruel? O bien, el otro lado de la moneda: ¿La bondad, la solidaridad, el amor y respeto al prójimo, los valores de fraternidad y ternura, nacen con nosotros o los adquirimos conforme avanzamos en la vida? No poca cosa.

Tengo mi respuesta y desde siempre: cuando nacemos, somos unos animalillos tirados en el basurero de la vida y necesitamos a la madre y al padre para sobrevivir. No somos mejor a un chimpancé, a una gacela o a un felino. Somos unos inútiles revolcados en el líquido de nuestra madre. Sin ella, seríamos un despojo más. Por eso es necesario lo básico: educación, cultura, deporte, lecturas, una familia al tanto de la formación del niño y del adolescente; la enseñanza e importancia de los valores, las doctrinas, los criterios... todo ello ausente en el mundo. Pero sobre todo y para desgracia, ausente en México.

Hay poca diferencia ya de nuestro país bárbaro, con países supuestamente “atrasados y violentos” como Haití, El Salvador o los países del África subsahariana; no, nada eso. ¿Cómo describir este horror de violencia, esta bestialidad mexicana, esta carnicería cotidiana y, claro, por qué no hay un ejercicio del poder, por qué el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador renunció a ejercer el poder del Estado y someter a los miembros del crimen organizado? En lugar de combatirlos con el uso de la fuerza pública, les ofreció “abrazos y no balazos”.

La historia, la anécdota se cuenta en varios libros: empezaba a enquistarse el horror de la Segunda Guerra Mundial. Un oficial alemán visitó al maestro Pablo Picasso en su estudio de París, Francia. Al ver el famoso cuadro vanguardista, hoy inscrito en la historia de la humanidad, el “Guernica”, al ver aquel aparente “caos”, le dijo a Picasso: “¿Esto lo ha hecho usted?”. A lo cual, y sin alterarse, el maestro contestó: “No, ustedes lo hicieron”. Y sí, luego vendría la muerte y persecución de todo mundo, incluyendo artistas. Artistas agrupados en aquella exposición llamada por Adolf Hitler y sus huestes de caza como “Arte Degenerado”.

Y creo que por contraste usted lo nota y rápido, aquí en nuestro Estado: Manolo Jiménez Salinas, “El Cowboy Urbano”, viene ejerciendo el poder sin prisa y sin pausa. Ante el menor brote de infección asume los riesgos y se planta como lo que es: un norteño bien nacido. Ante el galimatías en que se ha convertido la quiebra de AHMSA en la región Centro del estado, llegó a ofrecer vías de solución y apoyo. ¿Y el Gobierno Federal de López Obrador? Sencillamente no le importa. Está concentrado en ver vivas sus obras faraónicas las cuales jamás van a funcionar. En “Breviario de los Políticos”, Julio Mazarino dejó escrito: “Deja a los demás la fama y la gloria e intenta conseguir tú el verdadero poder”.

A Manolo Jiménez Salinas no le interesa la fama ni la gloria: esas llegan por añadidura haciendo las cosas bien. Por eso en sus primeros 100 días de gobierno se ha multiplicado y, de nuevo, en todo el Estado. Y justo cuando escribo estas líneas, hay candidato a la alcaldía de Saltillo, es Javier “El Tritón” Díaz. Aunque el alcalde de mi ciudad, “Súper Chema” José María Fraustro Siller, sigue en su ritmo de trabajo efectivo y milimétrico.

ESQUINA-BAJAN

Todos ejercemos el poder. De una u otra manera. El ejecutivo, pues ejecuta; el barrendero barre y al encargarse de su oficio ejerce su poder; la secretaria debe de guardar los secretos de su jefe, el escritor debe de escribir, el contador debe de contar, el ingeniero debe de hacer bien las cosas, el Rector debe de guiar y regentear su institución...

Insisto, y mientras escribo estas letras redondas, quien ha empezado a ejercer su poder dictando nombramientos en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es el ingeniero Octavio Pimentel Martínez. Junto con Javier “El tritón” Díaz, son parte de esta nueva camada de políticos y académicos, los cuales gozan de la confianza sobre sus espaldas del “Cowboy Urbano”. Y también insisto en lo siguiente: los retos y problemática son ingente. ¿El rector Pimentel y el próximo alcalde Díaz (no hay duda, va a ganar) cumplirán con las expectativas en ellos depositadas? Me atrevo: sí.

Manolo Jiménez Salinas lo sabe, si arriesga un dedo benévolamente, se lo pueden morder. Si lo muerden, luego será la mano, el brazo... todo. Por eso, el poder se ejerce, no se teoriza. El poder se ejerce, no se comparte. ¿Ejemplos hoy? Caray, creo que usted lo ha visto, señor lector: aquí a varios kilómetros, en el otrora bello y turístico estado de Zacatecas (ya sin rumbo) están asesinando... a la familia Monreal.

Hace días (del 6 al 11 de febrero, en menos de una semana) asesinaron a dos miembros del club familiar (con la venia de López Obrador) que gobierna Zacatecas (Morena). Ejecutaron a Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, cuñado del senador Ricardo Monreal. Luego, ejecutaron a Jorge Antonio Monreal, sobrino del referido senador. Zacatecas es gobernado por David Monreal y Fresnillo es gobernado por Saúl Monreal; pues sí, hermanos de Ricardo Monreal.

LETRAS MINÚSCULAS

Ejercer el poder. Así de sencillo. ¿No hay poder que respetar? El crimen organizado gobierna. Vea usted a Morena en Zacatecas: Estado fallido.