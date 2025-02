El alcalde de Torreón, Román Cepeda, insiste en seguir con una estrategia política fallida

El presidente municipal de Torreón, Román Cepeda , ha seguido una estrategia política fallida sobre la que, desatinadamente, sigue parado queriendo contrarrestar la fuerza superior del actual Jefe del Ejecutivo, pero lo único que ha logrado es evidenciar una escasez de logros para su ciudad como un político amateur, cuyos tropiezos no pasan desapercibidos. Y todo por pretender conquistar un nivel dentro de la atmósfera gubernamental que no embona con su estatura y, que al no lograrlo, dirige las miradas a Morena, partido en donde intenta que le abran la puerta. Sin embargo, esto parece difícil, considerando la posible ingratitud al partido con el que contendió y que puede hacer lo mismo.

Como munícipe no ha sabido implementar con destreza una estrategia que lo sitúe como líder de un equipo con miras a acceder al puesto que anhela, pues Cepeda ha seguido caminos sinuosos, rodeándose por grupos de apoyo que él considera que son amigos, sin que tengan la fuerza necesaria para impulsarlo e impidiéndole trazar un plan que lo lleve por la vía que ha añorado, es decir, verse sentado en Palacio de Gobierno como gobernador. Y, al no lograrlo, lo colocaron a que de nuevo recorriera el mismo camino como alcalde, en virtud de que sus capacidades no dieron la medida requerida para escalar, pues sus pasos iban atrás de los del actual gobernador.

Hoy en día, al inicio de su segundo periodo, a manera de justificación, dispersa frases con las que busca comunicar a la ciudadanía que su ciudad siempre puede (¿?) o palabras de pertenencia, nombrando a su municipio con una declaración romántica, todo lo cual ha quedado sólo en enunciados que supone alientan a los habitantes a que lo vean con simpatía.

Esa idea del presidente municipal, de cambiar de partido, que utiliza como venganza, suponemos que está alentada por algunos personajes con cierto poder que se encuentran fuera de la entidad y, además, con el auxilio de pesos locales de su ciudad, pues él sólo no tiene la suficiente pujanza para oponerse y menos con los resultados que ha dado como alcalde, eso por un lado; por el otro, por la actitud perversa e incivilizada en el sentido de que si no gana, arrebata. La ley de la selva.

Hay datos importantes que debemos recordar, relativos al resultado de las auditorías que le fueron practicadas al ente municipal por parte de la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ). Dichas revisiones arrojaron observaciones sobre cantidades importantes de recursos económicos que no han sido solventadas, lo que coloca al alcalde en una posición de vulnerabilidad que lo sitúa en el carril de la sospecha y hace suponer de su apetencia por el dinero. De no responder satisfactoriamente a la instancia federal, existe la posibilidad de dejarlo fuera de la carrera política.

Señor Cepeda: La tarea sustantiva que requiere su atención es cumplir suficientemente con el Plan Municipal de Desarrollo, el cual debe estar vinculado con las necesidades sociales, dándoles una solución tangible que las satisfaga, dejando de lado esa actitud sin sentido de reñir con el nivel político superior por cosas llevadas con una frivolidad grosera e inicua; eso le perjudica más a usted y lo conduce a dar pasos atrás que lo alejan de un camino político importante.

Posiciones como esas, que usted empuja, han remarcado a su municipio como una ciudad localista, metida en una burbuja que denota una condición aislada, en lugar de pugnar para que sea una ciudad abierta a los vientos de la globalización y apoyarse en otras corrientes del desarrollo de donde provengan, sobre todo cuando en la suya falten esos elementos para la mejora y no verlas con el desprecio sustentado en la falsa teoría de que su ciudad es superior, porque no lo es.

Torreón es una ciudad muy importante que se ha forjado con la fuerza de sus hombres valientes que han vencido al desierto y avanzado al progreso, sus habitantes merecen que sus autoridades correspondan en la misma tesitura.

Se lo digo EN SERIO.

