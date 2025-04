El “dire wolf” vuelve a nacer y el autonombrado hombre “alfa” decide aullar sin pensar antes.

Es fascinante encontrar estos escritos que comprueban que no hemos entendido nada. (Texto tomado de la página Hombre ALFA de Facebook.)

Quieren un líder, pero no quieren ser lideradas.

Quieren un protector, pero no quieren que les digan qué hacer.

Quieren que se les resuelva, pero no quieren atender.

Mujeres, entiendan esto:

El hombre alfa que provee, que protege y que le hace la vida fácil a una mujer, no permite que lo controlen. Si una mujer quiere que un hombre alfa la mantenga a salvo, le provea y la trate como a una reina, ella debe ceder el control.

Pero no. La mujer exige que él se encargue de proveer, pero no lo respeta y menos le hace caso. La mujer demanda que él tenga autoridad para resolver sus problemas y conflictos, pero se la quita cuando él quiere evitar que se meta en líos.

Jamás tendrá a un hombre protector, proveedor y masculino hasta que entienda esto.

Pregunto. ¿“Proteger” es sinónimo de alguien que me diga qué hacer? ¿Qué tiene que ver una relación de pareja con el control? Siempre debe haber respeto en una relación, pero ¿hacer caso? ¿Como un niño o un empleado? Sigo. La habilidad de resolver problemas no está relacionada con la autoridad, y “te lo digo por tu bien” me pone en el lugar de una niña. ¿Me están diciendo que un hombre alfa necesita a una niña que lo siga, lo atienda, acepte su control, le haga caso, sea autoridad sobre ella? Caray, creo que no están hablando de un hombre con fortaleza y seguridad en sí mismo. No creo que hablen de un “hombre alfa”. Están hablando de una persona que se meta en relaciones de competencia.

En una relación de PAREJA (la palabra habla por sí misma) los dos pueden ser líderes naturales, personas capaces de resolver situaciones, apoyarse mutuamente, cargar la responsabilidad y la fuerza, ser autoridad compartida en su hogar, proveer lo necesario para su vida en común, ser los reyes de su vida y su hogar, tenerse respeto mutuo, y protegerse cada uno y entre los dos.

Sin sugerir que todas las mujeres sean ejemplares, este tal hombre “alfa” necesita buscar a una niña, o a una mujer muy floja y dependiente. Y tal vez ir a terapia.