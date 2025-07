En medio de críticas, amplía Estados Unidos zonas militarizadas a un tercio de la frontera con México

” Tal vez hay más muertes, pero no lo sabemos ”, expresó.

Las zonas son patrulladas por al menos 7,600 miembros de las fuerzas armadas, expandiendo enormemente la presencia del gobierno estadounidense en la frontera.

La reacción a la zona de amortiguamiento militar ha sido mixta entre los residentes del condado rural Luna en Nuevo México, donde una fuerte cultura de libertad individual se ve atemperada por el deseo de sofocar las redes que cruzan migrantes y contrabando por la frontera.

”Nosotros como familia siempre hemos apoyado mucho la misión y la seguridad fronteriza”, dijo James Johnson, un agricultor de cuarta generación que supervisa a trabajadores temporales que llenan enormes cajas de plástico con cebollas, ganando 22 dólares por contenedor.

Los despliegues militares bajo presidentes anteriores pusieron “ojos y oídos” en la frontera, comentó Johnson. Esta versión está “tratando de imponer algo de fuerza”.

Pero algunos cazadores y excursionistas temen ser excluidos de un paisaje accidentado y apreciado.

”No quiero ir allí con mi fusil de caza y que de repente alguien se me acerque y me diga que estoy en una zona militar”, señaló Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México y comisionado del condado Luna. “No sé si estas personas han sido entrenadas para desescalar situaciones”.

