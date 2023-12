El entitlement y la proyección, ¿realmente puedo y debo hacer lo que me da la chingada gana?

¿A dónde va, joven?

A ver qué hay.

No. Una disculpa, pero no.

He tenido este intercambio con varios. La chica que abrió la puerta que porta un letrero que dice, “Privado, no entrar”. Tengo una fibra sensible en cuestiones del abuso de confianza, y faltas al respeto a espacios y pertenencias de otras personas (especialmente míos).

Anoche muchas personas se sentaron en La orilla de una jardinera, aplastando suculentas y usando la jardinera como cenicero. Quiero pensar que es inconsciente... pero ¿cómo pudiera serlo? Y, ¿realmente consideramos las jardineras, macetas, y jardines el lugar apropiado para eso?

Me pregunto qué estamos pensando cuando tiramos basura y no somos capaces de llevar lo que queda a un bote de basura, o a un lugar apropiado. ¿De quién contemplamos que es la responsabilidad? En el caso de un negocio, ¿pensamos que a los empleados se les paga por recoger y limpiar todo tipo de mugrero? ¿En casa hemos aprendido que mamá o alguna persona de servicio doméstico debe lidiar con todo?

Mamás que dejan a los niños pisotear plantas, arrancar hojas, y jugar con todo lo que encuentran en su camino. ¿En casa también?

Mi mente trae una avalancha de situaciones que me molestan. Alguien dejó el agua tirándose en el lavabo del baño de hombres, inundando el baño por completo. En los mingitorios se deshechan colillas y papel. He encontrado a chicas paradas encima de la plataforma de los lavabos del baño. Adolescentes metidos debajo de las gradas. Gente que fuma dentro de las instalaciones, aunque van tres veces que los has sacado a áreas de fumar. (Sí, tengo especial aberración a los fumadores.)

El concepto es “entitlement” y tiene que ver con considerar que puedo hacer lo que me plazca por algún derecho Diosdado – por ser quien soy (tal vez por ser humano y estar por encima de plantas y animales y otros humanos, o tal vez porque me compré el cuento de que nadie ni nada tendría porque limitarme en mis ocurrencias y antojos). No sé.

Dicen que el mundo no es como lo veo, sino como soy. Tengo trabajo que hacer.