El futuro de México (12): México, al precipicio con la ‘Shein’

Para nuestro cataclismo eterno y bíblico, Claudia Sheinbaum es la Presidente mexicana que va a tener más poder concentrado desde los lejanos años de José López Portillo. Tendrá bajo sus enaguas (pantalones, pues. De femenina no tiene nada. O poco) y batuta las dos Cámaras de representantes, la de Senadores y Diputados. Ha sido la Presidente que más votos ha obtenido desde los tiempos del tristemente célebre Jolopo. No poca cosa en un país atado a los memes y a las dádivas oficiales y lejos de la dignidad, el honor, el trabajo y la inteligencia. Así sea mínimamente.

El pasado lunes 3 de junio, como siempre, enfilé mis pasos al quiosco de publicaciones más cercano a mi domicilio para comprar todos los diarios, los periódicos y revistas que ya daban cuenta de la victoria de la hija favorita de Andrés Manuel López Obrador. Hubo pocas variantes en los encabezados de los diarios locales y regionales. Pero hubo una la cual he coleccionado. Fue la portada del vespertino de esta casa editora, la portada de “EL GUARDIÁN”, la “cabeza”, el título de la nota firmada por mis compañeros reporteros Armando Ríos y Gerardo Hernández era a dos pisos y de una genialidad e hilaridad dignas de elogio:

“Neni, llegó la Shein”

Luego el “balazo” de la nota lo decía todo: “La primera presidenta de México logra victoria aplastante”. ¿Quién fue el autor de semejante y genial título de nota? Caray, una prueba más de que el idioma y el periodismo están más vivos que nunca. Nuestro lenguaje sabe contar y cantar. Creo usted ya lo notó, se está jugando con ese nutrido grupo de mujeres las cuales luego de la pandemia salieron a vender calzones usados (y todo lo imaginable), mujeres “emprendedoras” (lo que eso signifique) que hacían tratos de compra/venta en puntos céntricos de las calles y plazas citadinas de todo el país. Las famosas “Neni” o “Nenis” y también la referencia a los “Ninis”, jóvenes (y los no tanto) que ni estudian ni trabajan... y hoy son mantenidos por las becas de Morena, AMLO y Claudia.

Pero también en la genial cabeza de nota hay una pinza más que se une directamente con lo anterior: “Shein” (Sheinbaum) es la famosa marca de ropa china que tiene dominando el mercado mundial con prácticas no muy legales desde 2008, aproximadamente. La marca de ropa “Shein” fue fundada por Chris Xu y actualmente mantiene pugnas legales en Estados Unidos y con su competidor cercano, otra firma china, Temu.

Pues sí, caray, “Neni, llegó la Shein”. A vender ropa usada, o bien, malas copias chinas de todo. Eso es a lo que aspira el país con una Presidente de la cual no espero nada bueno ni nuevo. Más de 35 millones de votos para Claudia Sheinbaum legitiman su liderazgo, pero no sus yerros, los cuales nos van a llevar al precipicio.

Un eterno “8M” 1: No pocos comentarios me llueven cuando estoy abordando aquí una especie de imperecedero “8M” que sí, con Claudia en el poder, será eterno. Para bien y para mal. Y usted lo sabe, por decreto oficial (no por méritos propios ni mucho menos por inteligencia), en Coahuila se espera alternancia en el poder en seis años más cuando sea obligada una mujer como gobernadora. ¿Cuál es el argumento central de ello? Son muchas y ya les “tocaba”, lo que eso signifique.

Un eterno “8M” 2: En texto pasado le hablé aquí, a vuela pluma y sin tener Internet jamás, pero sí mi precaria memoria y cuadernos llenos de apuntes, de algunas mujeres que se citan siempre como ejemplares y, de tan lugar común, poco o nada decimos o investigamos críticamente de ellas. Sólo lo aceptamos todo masticado y deglutido. Le dije de mujeres ejemplares (al menos las cuales están en el imaginario colectivo): Marie Curie, Frida Kahlo, Virginia Woolf, Toni Morrison, Gabriela Mistral, Amparo Dávila...

Un eterno “8M” 3: Tengo los siguientes datos que le presenté la ocasión anterior también: desde 1901 en que se entregó el Primer Premio Nobel, al día de hoy, 54 mujeres han recibido tan alto galardón internacional (tomándolo como rasero de genialidad). ¿Son pocas o muchas, en comparación de qué o con quién? En 123 años, 54 mujeres premiadas. Saque usted sus conclusiones matemáticas.

Un eterno “8M” 4: Pero insisto, nos comemos sus hagiografías (vidas de santas), pero la verdad es otra: varios ejemplos al azar, a reserva de ampliarlo: la llamada Madre Teresa de Calcuta disfrutaba ver morir a los enfermos. Las ingentes cantidades de lana que recibía nunca fueron para paliar las necesidades de los pobres, sino para montar casas para moribundos. Un eterno y miserable placer necrológico. ¿Marie Curie? Pocos o nadie habla de su cruda depresión, su amorío fuera del matrimonio con el físico Paul Langevin y, sobre todo, nadie habla de que ella recomendaba una y otra vez a las mujeres... “la reclusión doméstica”. ¿Sorprendido, señor lector? No, es la vida real. Vidas como la de cualquier otra mujer que hoy están elevadas a Estatuas (esperemos no de sal, como la bíblica mujer de Lot).

Próxima entrega, un somero ensayo y acercamiento a las mujeres que nos van a gobernar en Coahuila.