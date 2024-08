El futuro de México (18): Recrudece la violencia frente al fallido Estado de derecho

Gracias por atender estas letras y hacerlas suyas. El pasado texto, el numerado 17, donde planteé una tesis sencilla, pero la cual no entendemos ni queremos entender nunca del todo, la tesis de que el futuro no existe, fue bien recibida por usted y no pocos comentarios recibí al respecto. Lo anterior lo ejemplifiqué con la vida de una amiga mía, Claudia Caramelo y Vainilla, quien al saber de la desgracia de su hermano (le cayeron todas las pestes bíblicas en un sólo momento) corrió con él y le brindó su amor fraternal.

Justo a él, el cual la criticaba a mares y por todo. Justo a él, el cual se había preparado para ese futuro hipotético: buena vida, ahorros para viajar, harta buena ropa y comida, placeres todos... en fin, la planeación fue buena. Sólo que el destino –el azar es un padrote–, su destino, le tenía preparado una broma macabra: se enfermó de todo. Le tuvieron que practicar varias operaciones de emergencia, incluyendo la amputación de sus dos piernas. Claro, allí se fue el dinero de su vida.

Lo repito: el problema del futuro es uno sencillo, de tan sencillo lo hemos perdido de vista: no existe. Es nada, basura, humo entre los dedos... ¡plof! El futuro estalla hoy, no mañana. El futuro no existe. Y todos pensamos en él. Me incluyo. El futuro es desiderata. No existe. O bien, puede ser que sí exista, pero el futuro es hoy. Hay una muletilla que deja caer el personaje de Carlos Fuentes , Artemio Cruz, en la novela así llamada: “La Muerte de Artemio Cruz”. En cama perpetua, sin poder orinar ni defecar, pudriéndose en sus propios jugos y fluidos, el millonario y terrateniente Artemio Cruz, pide una y otra vez abran la ventana. A lo cual sólo recibe una respuesta por parte de su esposa, su hija y sus médicos: “No, no. Puedes resfriarte y complicarlo todo”. Es decir, ese futuro del día de mañana el cual no existe...

Lo repito e insisto: el futuro nos alcanzó de manera brutal y el futuro nos cayó hoy, ayer de una manera aplastante. Ríos de tinta han corrido y siguen corriendo con motivo de la detención en Estados Unidos de dos de los capos más emblemáticos del narcotráfico, no sólo nacional, sino a escala internacional: cayeron ante la justicia norteamericana (¿entrega, secuestro, pacto, operación milimétrica de la DEA ?) Ismael Zambada, alias “El mayo”, y el hijo del famoso “Chapo”, Joaquín Guzmán López.

México hoy 1: Imagino usted tiene su propia opinión al respecto, lo cual es respetable y acertado. Hoy sólo le pongo en el tapete de la discusión lo siguiente: resulta, por decir lo menos, muy sospechoso que Andrés Manuel López Obrador , diario y desde la detención de los capos y desde su púlpito mañanero, ha dicho que el Estado mexicano no tuvo nada que ver con la detención y captura y que ni si quiera fueron avisados de ello. El mismo discurso amplificado lo ha hecho suyo y lo espeta Claudia Sheinbaum . ¿Por qué tanta insistencia en ello? Tal vez, y sólo tal vez, para mandar un mensaje: ellos, el gobierno mexicano no los traicionó. Así de sencillo y complicado todo esto.

México hoy 2: La violencia se ha recrudecido sin que el Gobierno Federal de verdad procure eso que pregona, seguridad a las familias mexicanas. Un Estado de derecho y certeza jurídica para los empresarios y las inversiones. Estados completos de México ya navegan en un fallido Estado de derecho. Es el caso de Sinaloa, Sonora, Baja California, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Chiapas... ¿Ni una más ni una menos? Es una muletilla políticamente correcta, pero la vida real es otro: en Acapulco malhechores mataron a tiros a una mujer ama de casa, sobreviviendo su hija y la abuela (5 de agosto).

Coahuila hoy 1: Como siempre y con una actividad de huracán, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , “El Cowboy Urbano”, se multiplica en su puesto. Lo mismo toma decisiones (le ha dado un giro completo a la Secretaría de Educación, análisis el cual estoy preparando), atiende a todas las regiones del Estado, sin olvidar su capacidad de gestión como líder estatal en la atracción de inversiones de alto calado. Es el caso del anuncio de que llega “ZC Rubber” a invertir por lo menos 500 millones de dólares a Coahuila.

Coahuila hoy 2: En días pasados le ha dado nombrar al joven y brillante abogado, Gabriel Elizondo , como coordinador general de Mejora Coahuila. Un ambicioso plan estatal el cual estará soportado por diez ejes transversales para beneficio social inmediato. Y usted lo sabe, Gabriel Elizondo forma parte de la columna vertebral en el gobierno estatal. Su capacidad de trabajo, seriedad y dinamismo lo traen en los cuernos de la luna. No lo pierda de vista. Amén de ello, tiene otra virtud, le va a mis Acereros de Pittsburgh .

México hoy 3: Hay una plaga, una de tantas nuevas en la ciudad: se llama “los motonetos”. Son jóvenes que entre los 10 y los 20 años de edad circulan en motocicletas sin casco, sin placas y a velocidades de espanto. Lo mismo en las calles que en las banquetas. Por lo general, un 90 por ciento de ellos son sureños, los cuales al ganar aquí un peso de más, pues se creen pilotos de fórmula. ¿Ha notado la cantidad impresionante de accidentes y ya de muertos al día de hoy? Le estoy preparando un texto de semejante plaga que nadie para.

Según definición del narrador, en su lecho de muerte Artemio Cruz evocará a México así, “Lo recordarás y no es uno, son mil países con un solo nombre”. Sin duda, ya Coahuila escapa de las manos y se parece más a Tabasco...