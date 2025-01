El gremio teatral exige nombramiento en el IMC, pero no puede ser cualquiera

La paciencia es, sin duda, una virtud en incontables ocasiones. De la misma forma, es importante saber cuándo se puede esperar, y cuando no. Al gremio teatral de Saltillo, de paciencia le queda poca.

Los artistas escénicos de la ciudad vienen de un año de emitir oficios, ejercer presiones y pedir cuentas, una tras otra, a la administración estatal. Durante ese tiempo, la administración local gozó de cierta tranquilidad haciendo lo suyo, aunque no siempre suficiente.

Después del fiasco de la que sería la tercera edición del Festival Municipal de Teatro “Berta Leticia Villalobos Delgado”, que con una convocatoria que no ofrecía prácticamente nada, aunque sí pedía mucho, provocó que los artistas locales se negaran a participar, podríamos decir que el 2024 no le pidió demasiado a la dirección de cultura del municipio. En algunos casos porque la acción del Instituto Municipal de Cultura se consideraba suficiente, en otros porque no se esperaba mucho del mismo de todos modos, y en muchos porque hay un número limitado de frentes en los que se puede concentrar una lucha.

Los cambios de administración, ya hemos dicho antes, vienen a sacudir las cosas. El año 2024 fue el año de mirar hacia el proyecto cultural del Gobierno de Coahuila, lo poco que llevamos del 2025 ya indica que el turno de la administración municipal de Saltillo ha llegado. Considerando que más o menos la mitad de la actividad teatral de Coahuila se concentra en la ciudad, no le vendría mal al nuevo alcalde tomar en cuenta que el tamaño del gremio teatral es considerable y que no tiene, a estas alturas, mucha disposición para esperar.

Y es que la paciencia se pide, nada más y nada menos, porque a pesar de los muchos nombramientos que ya ha realizado la administración local, no existe hasta el momento un director para el IMC, lo cual, podemos concluir, implica que tampoco existe el equipo de apoyo de éste y que a ese barco nadie lo está pilotando. Aunque es cierto que enero es un mes que año con año tiene poca actividad cultural, precisamente por eso, sería un tiempo valioso para que, quien sea que sea nombrado para el cargo, pueda planear, adaptarse y familiarizarse con calma.

Existe una cartelera cultural para el mes de enero, sin embargo, se trata de eventos que de una u otra manera se sirven de la administración anterior y corresponden a una visión de cultura que algunos esperarían que sufriera ajustes en este nuevo periodo. Si bien el alcalde Javier Díaz ha sostenido algunas reuniones organizadas de manera particular con algunos sectores artísticos, la realidad es que de esas necesidades ya debería estarse poniendo al tanto quien vaya a dirigir al instituto. Ningún plan de desarrollo concreto podrá ser realizado hasta que se cubra el punto del nombramiento, lo que convierte dichas reuniones en proclamaciones de intenciones y en actos políticos sin un resultado claro.

El día 2 de enero el alcalde prometía que a la semana siguiente daría a conocer el nombramiento, pero esa semana ya ha pasado y no hay siquiera nombres que públicamente se mencionen como posibles. Esperemos y realmente la demora corresponda al cuidado que se está teniendo para el nombramiento, como asegura Javier Díaz, y no a otro tipo de problemas internos.

El gremio teatral, por lo menos, espera no sólo un nombramiento, sino la colocación de un profesional respetable que sepa lo que está haciendo y cuyo proyecto al interior del IMC aporte valor y desarrollo real al sector. Otras administraciones ya tuvieron sus roces con el gremio teatral saltillense a causa de malas elecciones para directores del instituto y nadie tiene ganas de repetir esas experiencias.

Si hay que esperar un poco más, se espera, pero los ojos ya están puestos sobre el nuevo alcalde de la ciudad y la expectativa es que el resultado de aguardar sea bueno. Después de todo, la paciencia no es lo que sobra y se está sacando de los últimos resquicios. Ojalá y no resulte ser vana y con resultados dudosos o insatisfactorios.