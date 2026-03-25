“El Indio” Fernández, Rodrigo Prieto y “Argo”

Hoy se conmemora el 122 aniversario del natalicio de uno de los más importantes cineastas de la historia del cine mexicano: el del actor y cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández.

“El Indio”, nacido en el mineral de “El Hondo” en la Región Carbonífera del estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1904. Llegó a ser uno de los cineastas más representativos de la Época de Oro al impregnar en celuloide un sello nacionalista que dio identidad audiovisual a nuestro país a nivel internacional, desde la proyección en la primera edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en 1946 con el clásico “María Candelaria” hasta la más reciente del 2018 cuando un cineasta de la talla de Martin Scorsese presentó la versión restaurada de “Enamorada” (1946), quien elogió la cinta describiéndola como una de sus favoritas junto con la fotografía de Gabriel Figueroa.

Curiosamente, para cuando Scorsese dio esa declaración, ya llevaba cuando menos tres películas al hilo en las que trabajaba con otro de los grandes fotógrafos mexicanos, que tomó la estafeta del primero en la historia que fue nominado a un Oscar, como lo fue Don Gabriel Figueroa en 1964 con “La noche de la iguana”, de John Huston: Rodrigo Prieto, quien en el año 2013 inició sus colaboraciones con Scorsese en “El lobo de Wall Street”; en el 2016 tuvo su segunda nominación a la estatuilla dorada por su trabajo en conjunto en “Silencio” y estaban en la pre-producción en el proyecto que le daría su tercera nominación como fotógrafo por “El irlandés” (2019).

Prieto y Scorsese volvieron a dar nota en días pasados cuando, unos días después de la entrega 98 del Oscar, se publicó en medios una imagen del rodaje de la más reciente película del realizador, “What Happens at Night”, la cual protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y que además de representar la más reciente colaboración del actor con su director de cabecera, es a su vez la tercera entre DiCaprio con Prieto como su fotógrafo después de “Los asesinos de la luna”, que le dio a nuestro compatriota su más reciente nominación a la estatuilla dorada a la Mejor Fotografía del 2023.

En lo que esperamos el estreno de este nuevo filme que esperamos le dé finalmente su merecido Oscar a Prieto, vale la pena revisitar ya sea en el catálogo de HBO o Netflix su trabajo en la ganadora de la estatuilla a la Mejor Película del 2012: “Argo”, que bajo la dirección de Ben Affleck y basada en una historia real que hoy día cobra mucha vigencia como antecedente de la reciente confrontación de los Estados Unidos con Irán ya que recrea el peligroso rescate de seis diplomáticos norteamericanos en Teherán por parte de un agente de la CIA (Affleck) en enero de 1980, encubierto como un productor canadiense de cine de un proyecto ficticio que da título al filme.

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