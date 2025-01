¿El Metrobús Laguna será el próximo Distribuidor Vial Revolución?

El Metrobús Laguna se ha convertido en una carga política y financiera para las autoridades. Una carga que, literal, se les está viniendo encima. El colapso a inicios de año de una losa de una estación es la metáfora que define este proyecto oprobioso: se les cae y no se sabe qué hacer.

A propósito de este colapso en la estructura y las posteriores declaraciones de las autoridades, surgió entre mi colega Manuel Serrato y yo la pregunta: ¿se convertirá el Metrobús Laguna en el próximo Distribuidor Vial Revolución (DVR)? El DVR es la vieja obra del exgobernador Enrique Martínez y Martínez que terminó demolida por el gobierno de Humberto Moreira después de accidentes fatales y estudios que confirmaron su mala construcción.

Surgió la idea también porque tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas como el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda , han anunciado la modernización del transporte con o sin Metrobús, lo que da pie a pensar que podría ser desplazado.

Además, después del colapso de la estructura se le cuestionó al gobernador y respondió que estaban en pláticas con el alcalde para tomar una decisión sobre “si se continúa o no con este proyecto”, o si debido a las circunstancias actuales se opta por otra alternativa para mejorar el transporte en Torreón.

Es decir, la lectura es que ya se habla de la oportunidad de desistirse del proyecto y buscar otra alternativa al problema del transporte en la región, el cual, por cierto, se halla en condiciones deplorables.

Y, por supuesto, si se decide no continuar, una de las opciones tendría que ser la demolición de una obra que de por sí presenta deterioro: paradores destrozados, llenos de escombro, pintarrajeados, con vidrios rotos, láminas despegadas y ahora con una estación que se empieza a desmoronar.

El gobernador informó que se hará un estudio e investigación para saber qué pasó, tanto técnica como administrativamente, lo cual evidentemente es cuestionable, pues se nos va la vida haciendo estudios y diagnósticos, informes e investigaciones sin que se concrete nada.

Hablar de estudios e investigaciones huele a seguir alargando el proyecto fallido. Como en muchos temas, este también está sobrediagnosticado. Se sabe quién fue la empresa constructora y el peritaje de un colapso no debería ser tan tardado. La pregunta es si habrá responsables.

AL TIRO

En agosto pasado, el mandatario estatal ya había declarado que se reuniría con alcaldes de La Laguna para conocer su plan en materia de transporte. Nada se supo sobre esas reuniones o planes que informaron. Pareciera que aquello de que se modernizará el transporte con o sin Metrobús, son palabras al aire, pues evidentemente no existe ningún proyecto.

Como en aquella declaración de agosto, y ahora con los estudios para ver qué pasó con el colapso o las pláticas con el alcalde para analizar la continuación, lo único que sucede es que se alarga un problema que se ha convertido en una carga, pues un proyecto que resolvería un problema de movilidad se convirtió en un estorbo financiero y político.

El proyecto del Metrobús Laguna tendría que estar encaminado a tener un plan para desmantelar una obra que no tiene más futuro, así como castigar a los responsables de la obra fallida.

Si el Metrobús Laguna será o no como el DVR, es decir, demolido y por una administración sucesora, quizá sea una simple anécdota. No porque no crea que pueda suceder, sino porque vemos que solito se cae a pedazos.