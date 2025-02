El miedo nos acompaña en todo momento. Eso no tiene remedio. Pero, ¿qué tal si escogemos un detallito para rebasar el miedo y sentir la satisfacción?

¿Cuántas veces nos hemos propuesto soltar el miedo que tenemos de hacer alguna cosa? Muchas, lo apuesto. El miedo es algo que nos acompaña a todos en todo momento de la vida. De hecho, nuestra estructura de carácter ha sido resultado del miedo, del miedo de perder la vida y lo que sostiene nuestra vida. La supervivencia fue, y siempre será, un factor de primera importancia en la manera en que nos movemos en la vida. Aún para quienes son osados y hacen cosas atrevidas y peligrosas. Lo que hacemos tiene por objetivo, cuando menos en la normalidad de la vida cotidiana, ayudarnos a permanecer conectados con el flujo de vida. Eso no significa que tenemos éxito en todos los casos y momentos, pero si nos concientizamos de lo que buscamos, tal vez se nos hará más claro el camino.

Hoy en mi sesión de terapia personal (sí, tomo terapia) me he dado cuenta de que he vuelto a sentir un impulso fuerte hacia la vida. “Fuerte” no significa que volveré a ser, ni siquiera a actuar, igual que hace años cuando mi neurosis me mantenía en constante actividad, aparentemente incansable y con una carga de energía inagotable. Hoy quiero retomar unos cuantos pasos hacia mis objetivos. No muchos, conste. No quiero tentarle al cansancio y al agobio. No quiero exigirme. Quiero disfrutar un proceso y no convertirlo en obligación.

El miedo se asoma en pensar que tal vez nunca logre lo que deseo. Y, ¿por qué eso tendría que provocar miedo? Y ¿si cambio la sensación de miedo por la conciencia de logro al saber la comodidad y satisfacción que podré experimentar? Pienso que enfocarme en eso, podría enfrentarme al miedo de una manera ecológica. Entonces hoy agendaré unos pasitos. Sabiendo que tal vez me costará un poco de esfuerzo que hace un buen tiempo no he podido hacer. También pasaré por encima de la prohibición que me he autoimpuesto a pedir ayuda. Ya sé a quien invitar a ayudarme en el siguiente paso.

¿A ti, qué te causa miedo hoy? Escoge algo, lo más sencillo. Haz un plan. Resuelve. Busca la sensación y la conciencia de satisfacción.