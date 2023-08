¿Qué significa el término “revolución”? Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una nación. La Revolución Mexicana tuvo como objetivo terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Una revolución implica un cambio fundamental en las estructuras...y aquí es donde me quiero desviar un tanto. “Revolución” es usado como sinónimo de “inquietud”, “revuelo”, “alboroto” y por otro lado se usa como “cambio”, “vanguardia” o “renovación”. Nuestra reacción ante los resultados de una revolución depende del lado que favorecemos o bien que nos favorece. Desde mi personal perspectiva, en una revolución dentro de un país, se busca conquistar el poder que estaba en otras manos anteriormente. No estoy segura si la población común y corriente, la gente, beneficia a largo plazo.

Pero ¿qué pasa cuando aplicamos el término a la vida misma? O a nuestro estado de consciencia. Me parece que vivimos en constante revolución, tanto socialmente como individualmente. El mundo cambia y, para bien o para mal, exige que nosotros le sigamos el paso. Escucho a diario, “Los tiempos anteriores eran mejores.” Si consideramos que la ignorancia, la falta de higiene, la muerte a temprana edad, los altos índices de mortalidad infantil, la falta de acceso a información, etc. como deseables, pues sí, es cierto.

Algo similar sucede en el área de crecimiento personal. Estaba mejor cuando estaba peor. Pero lo que he avanzado en autoconocimiento no se puede desandar y la incomodidad, como en cualquier revolución, es parte del proceso.

Hoy me sugirió un hombre que escribiera sobre la Revolución Mexicana. Me quedé pensando. Él me dijo que consultara al General Fierro, la mano derecha de Pancho Villa. Le pregunté si el general reconocería a Villa como asesino, violador y ladrón. Me dijo que sí. No soy historiadora, pero sí filósofa (de a mentiras, pero me gusta pensar que sí). Entonces consideré que, dentro de la revolución interior de cada uno, nos encaramos al Pancho Villa que traemos por dentro.

Disculpen ustedes, ya es hora de mi terapia.