El negro (y polémico asunto) del WhatsApp

En realidad estos sujetos se pelearon en diferentes medios, una entrevista en vivo, la red social X (antes Twitter) y hasta en la Mañanera, por eso mejor les presento un resumen de este épico enfrentamiento en formato de WhatsApp:

GRUPO Panas, panuchos y panistas

Martes 2 de julio

JAVIER LOZANO:

Buenos días grupo! Muchas Felicidades! Ya un mes... ¿pueden creer?

MARKO CORTÉS:

¿Felicidades por qué? ¿Qué celebramos o qué.... Ahhh!!!! Ya van a empezar a mmr con lo mismo.... Ya’mbre!!! YA cámbienle!

JAVIER LOZANO:

Jajajajajaja! Ya pasó un mes, Markito... y ni se sintió... Bueno, aquel domingo sí que se sintió. Jajajaja...

MARKO CORTÉS:

‘Cha risa, we!

JAVIER LOZANO:

La neta sí! Jajajaja

MARKO CORTÉS:

Pos es que nos jugaron bien chueco... También pobre Chóchil! De “la candidata del prian” no la bajaban y pos eso no está chido.

Pero donde sí se la prolongaron fue sacando a relucir lo de Genaro García Luna.

We! Ese vato ni panista es!!!! Y nos lo quieren achacar a nosotros. Psi noszotros ni lo contratamos!!!!!

JAVIER LOZANO:

Pus no, weeee, pero era parte del equipo... Obvio que lo iban a contar como panista! Daaaaah!

MARKO CORTÉS:

Psí, pero no cuenta!

JAVIER LOZANO:

Weeee! Era Secretario de Seguridad de un Gobierno panista! SÍ CUENTA!

MARKO CORTÉS:

Es más, vamos a preguntarle: @GENA....García Luna.... Tú te consideras sí panista o no panista?

GENARO GARCÍA LUNA:

Yo estoy acusado de asociarme con delincuentes, no con pendejos!

MARKO CORTÉS:

Ahí ta! No cuenta! Porque nosotros delincuentes no somos....

JAVIER LOZANO:

No te digo!

MARKO CORTÉS:

El caso es que todo este asunto de Genaro García Luna nos pegó bien feo... Sin agraviar, don Gena!

GENARO GARCÍA LUNA:

No hay fijón! Ya me voy.... Nomás tengo acceso al cel 15 minutos al día. Sí tienen vuelta pa los “estates” me traen unos Takis Fuego....

JAVIER LOZANO:

Pos sí tanto les pegaba este asunto... por qué no respondieron defendiendo en campaña los logros históricos del PAN?

MARKO CORTÉS:

Ah!!!!! Ora resulta!! Y cómo ustedes perdieron la elección del 2012... Y bien feo también!

JAVIER LOZANO:

AH, pos porque nos pusieron una candidata bien pinche....

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA:

Oraaaaa!!!!!!

MARKO CORTÉS:

Usté siéntese, señora... que aquí yo la estoy defendiendo.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA:

Abueno, chingo a mi madre!

FELIPE CALDERÓN:

Nomás para recordarles, que si al PAN se lo anda cargando patas de cabra no es por culpa mía, ni del Gena, ni de Chepina.... sino de sus dirigentes de a peso.... Que se despachan con la cuchara grande... Y todos sabemos que la manera correcta de despacharse es con un caballito de ron, dos de brandy, hielo, agua mineral y un chorrito de Coca. Ahhhh se crean!

No, ya en serio, Markito: En seis años, no hiciste más que agandallarte las pluris y las notarías...

MARKO CORTÉS:

Eso es una calumnia!

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA:

Don Marko, va a querer siempre las dos notarías o se las echamos al perro?.... jiasjiasjias.

JAVIER LOZANO:

Qué poca, Marko.... En qué lugar de la lista plurinominal estás para el Senado...

MARKO CORTÉS:

En primero... Soy el Presidente del partido

JAVIER LOZANO:

Y quién te puso en primer lugar?

MARKO CORTÉS:

La Comisión Permanente, desde luego

JAVIER LOZANO:

Y quién encabeza la Comisión Permanente?

MARKO CORTÉS:

Pos el Presidente del Partido... Ah, caray! Soy yo! XD XD XD XD XD

AMLO se ha unido al Grupo Panas, Panuchos y Panistas

AMLO:

Cuando se reparte mal el botín... hay motín! Jasjasjjasjsjaja

AMLO abandonó el Grupo Panas, Panuchos y Panistas