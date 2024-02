El peligroso mundo de las apuestas online: ¿Le pedirán matrimonio a Taylor Swift?

¿Le pedirán matrimonio a Taylor Swift? ¿De qué color vestirá Taylor Swift? ¿Cuántas veces aparecerá en la transmisión de televisión? ¿Aparecerá en pantalla cuando entonen el himno nacional?

Las apuestas alrededor del Super Bowl es un show alrededor del show. ¿De qué color será el gatorade que echarán al entrenador ganador? ¿Cuánto durará el himno nacional? O ¿cuántas canciones cantará Usher al medio tiempo? Son otros ejemplos de la feroz industria de las apuestas que atrae y atrae cada vez más jugadores dispuestos a meter dinero.

TE PUEDE INTERESAR: CEAS: plantas tratadora que sólo sirven para rellenar programas de trabajo, pero que nadie termina

El Super Bowl LVIII se jugará en Las Vegas, la capital mundial del juego, que tendrá cientos de miles de visitantes. Pero en los casinos de Las Vegas no se encuentra este tipo de apuestas, pues las apuestas presenciales están destinadas normalmente a lo que ocurre en los terrenos de juego: touchdowns, pases, yardas, goles, carreras, puntos.

Para muchos, hace años ir a Las Vegas era la oportunidad de vivir la adrenalina de meter un dinero a una apuesta y esperar si se ganaba o no para cobrar. Pero con el auge de las casas de apuesta en línea, Las Vegas se reduce a un clic en el celular.

El mercado de las apuestas en líneas es un monstruo del que quizá no nos hemos percatado de su dimensión. Basta ver un juego de fútbol de la liga mexicana para toparnos continuamente anuncios de las decenas de casas de apuestas en línea. Una tras otra se anuncia en pantalla, en menciones de los cronistas o en comerciales del medio tiempo.

Las apuestas son legales en México. Hace más de sesenta años eran ilegales, pero en los últimos años el mercado de las apuestas en línea ha crecido de una forma acelerada. Es la Secretaría de Gobierno (Segob) la que se encarga de regular y controlar el funcionamiento de las casas de apuestas y las plataformas a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

Es decir, para que una casa de apuestas en línea funcione en México, debe obtener un permiso, conocido como licencia de la Segob.

El mercado es realmente extenso. Las opciones para apostar en línea son nutridas. Cada apostador tiene la opción dentro de un abanico de ofertas disponibles en una aplicación de un smartphone.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LVIII: estas son las apuestas más raras que puedes hacer durante el Chiefs vs 49ers

Lo que no hay hasta ahora es una instancia que trate las consecuencias y peligros que ocasiona el mundo de las apuestas. Y no existe porque no hay una medición de esos efectos.

Porque más allá de lo cómico y absurdo que podría ser escuchar estas apuestas sobre si Taylor Swift llorará o no en caso de que pierdan los Chiefs o si la moneda del volado será cara o cruz, detrás está una industria que cada vez crece más sin que existan planes para contener los posibles peligros.

AL TIRO

El futbol americano no es el deporte más seguido y mucho menos practicado del mundo. Pero alrededor de él se ha construido un show: el espectáculo del medio tiempo que es tan esperado por muchos y muchas como el juego mismo; el show de los comerciales millonarios que se proyectan en las pausas y tiempos fuera, el show del noviazgo entre un jugador y la cantante más famosa del mundo. Y por supuesto, el show de las apuestas. Es, en general, un show alrededor del show.

Con el mundo del internet y la conexión global, detener las apuestas en línea es imposible. Es un negocio multimillonario con muchos intereses, pero sí que se puede comenzar a prevenir los posibles peligros y efectos de este mundo en el que, hay que recordar, la casa nunca pierde.