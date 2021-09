El problema de Tamaulipas

Tamaulipas siempre ha tenido problemas graves de seguridad, sin embargo, nunca se ha convertido en el epicentro de la violencia en el país, como en el pasado si le sucedió a Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guerrero, Guanajuato o Sinaloa. A pesar de ello, en las últimas semanas los homicidios y situaciones de violencia se han disparado, lo que hace prever una escalada de conflictos en la zona que podría afectar a otras regiones del noreste de México incluido Coahuila.

A diferencia de lo que sucede en otras entidades en donde la violencia suele concentrarse en una o dos zonas metropolitanas, Tamaulipas es inseguro en casi todos sus rincones y ello se explica por el hecho de que hay al menos seis organizaciones criminales involucradas en la generación de violencia, que se disputan las distintas plazas.

Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria o Tampico son espacio de disputa. A lo largo de las últimas semanas hemos conocido noticias de secuestro de personas en la carretera Monterrey-Laredo, enfrentamientos de miembros del crimen organizado con elementos de las fuerzas del orden, el arresto y fuga de un jefe de sicarios en Reynosa, la ejecución de personar al azar en dicha ciudad o enfrentamientos entre organizaciones en Matamoros.

La cuestión es que lo que sucede en Tamaulipas tiene vasos comunicantes con todas las entidades circundantes, como Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí, ya que enfrentamientos en Nuevo Laredo perfectamente por la cercanía pueden generar movilizaciones de integrantes del crimen organizado al municipio de Colombia en Nuevo León o al norte de Coahuila, de igual manera, lo que sucede en Tampico afecta de forma directa al Norte de Veracruz y a la Huasteca en San Luis Potosí.

Tamaulipas es el claro ejemplo de cómo negociar con las organizaciones criminales a la larga tiene efectos nocivos en la seguridad, no es casual que tres de los ex gobernadores de dicho estado, así como el actual, tengan investigaciones abiertas por relaciones con integrantes del crimen organizado. Quizá la violencia no se desbordó mientras hubo una organización dominante como lo fue el Cártel del Golfo y los gobiernos locales pactaron con ella, pero hoy en día que compiten varias facciones del Cártel del Golfo, escisiones de lo que en algún momento fueron Los Zetas y organizaciones que no nacieron en Tamaulipas, pero que están empeñadas en echar raíces en el estado, ahora esa permisibilidad del pasado cobra factura, porque al dividirse la gran organización y llegar nuevos competidores, la violencia aumenta por la competencia, pero resulta imposible negociar la paz con todos los actores.

Coahuila puede aprender en cabeza ajena, entender que, ante el crimen organizado, como se ha venido haciendo en los últimos años, no se le puede dar espacio y se debe evitar a toda costa la entrada de organizaciones a la entidad, porque si las mismas se asientan, como ya lo hicieron en el pasado, los costos sociales son altísimos.

