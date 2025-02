El rompecabezas de la 4T en la construcción del segundo piso

A continuación pondré para usted, apreciado lector, una serie de piezas de eventos ocurridos −con forma irregular− esta semana para que trate de embonarlas y arme el rompecabezas del momento que vive la 4T en la construcción del segundo piso de la (llamada) transformación.

Pieza 1: El 53.7 por ciento de la población mexicana opina que es necesario el apoyo de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, ya que el gobierno de México no lo combate ( México Elige : 2025).

Pieza 2: Por orden ejecutiva de Trump, el Departamento de Justicia de EU ha instruido “la eliminación total” de los cárteles y el crimen organizado exigiendo (no solicitando) una mayor coordinación entre agencias estadounidenses y mexicanas. La mira está puesta sobre: el Cártel de Sinaloa , actualmente dividido en facciones como “Los Chapitos” y “La Mayiza”; el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ); Tren de Aragua (cártel venezolano) y la Mara Salvatrucha (radicada en EU y Centroamérica).

Pieza 3: Tom Homan , zar estadounidense de la frontera con México, aseguró que “el gobierno de Donald Trump no dudará en utilizar el ejército en la frontera sur contra los cárteles mexicanos, que desde el pasado 20 de enero son catalogados como “terroristas”. Y, si algún cártel “hace daño a un agente o soldado de EU, despertarán la ira del presidente Trump y el mundo entero les caerá encima y serán borrados de la faz de la tierra”:

Pieza 4: “En efecto, hay una alianza entre los cárteles y el Estado mexicano. Lo sorprendente no es que Trump haya definido al gobierno mexicano como un narcoestado, sino el tiempo que tomó para que llegara esa definición” (The Spectator: 06-02-2025).

Pieza 5: Víctor Trujillo, alias Brozo , nos aporta la siguiente pieza: “La victoria de Claudia fue ganarse el derecho a ser evaluada mensualmente por el gobierno de EU. Los aranceles y los 10 mil soldados son la cuota de febrero. La estaca que dejó clavada Trump será la base para apretar o aliviar las presiones por venir: ‘Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México (The Spectator: 06-02-2025)’”.

Pieza 6: Claudia Sheinbaum no invitó a Norma Piña , presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), a la celebración del aniversario de la Constitución, el pasado 5 de febrero. Cuando se le preguntó a Claudia la razón, escueta, ella respondió: “es obvio”. Sí es la misma presidenta que un segundo se desgañita pidiendo unidad a los mexicanos ante la posible “injerencia estadounidense”, pero al siguiente profundiza la polarización del país.

Pieza 7: La gobernadora morenista, Margarita González Saravia, exigió el desafuero de Cuauhtémoc Blanco , exgobernador de Morelos y ahora diputado federal, para que enfrentase los cargos de corrupción, vínculos con el crimen organizado y el intento de violación de su media hermana. En un santiamén, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona , fue destituido para dejar los cargos contra Blanco en el limbo jurídico. Blanco acusa a la gobernadora y al fiscal de persecución política.

Pieza 8: Pedro Haces , expriista ahora morenista, como la mayoría de Morena , líder del CATEM (la nueva CTM morenista), propuso una reforma para embargar hasta el 40 por ciento del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina. La propuesta fue desechada y Haces pidió licencia para asistir al Super Bowl este fin de semana en Nueva Orleans.

Pieza 9: Al grito nacionalpopulista −basado en puro pensamiento mágico−, Claudia vociferaba: “Sin Maíz no hay País” para prohibir la importación del maíz transgénico, a pesar de que México no tiene la capacidad para producir la cantidad de maíz blanco o no transgénico necesaria para ser autosuficiente.

El pasado 5 de febrero, Claudia dio marcha atrás a tan descabellado grito nacionalista: la importación de maíz transgénico no tendrá restricción alguna.

¿Qué rompecabezas logró armar, apreciado lector, con estas nueve piezas?

Le comparto el mío: La dependencia de México con EU, poco a poco se transformará en una subordinación comercial y política estricta.

La simpatía de los mexicanos crecerá −incluidos los ahora morenistas− para que la intervención de EU constituya una alianza indestructible con la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército para erosionar los cimientos y las redes de los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Claudia tendrá una oportunidad inmejorable para deshacerse de su mentor, porque sus vínculos con el Cártel de Sinaloa , desde hace más de 17 años, serán revelados de manera sistemática en los meses por venir. De la misma manera podría ofrecer la entrega de algún chivo expiatorio antes de la caída de su guía moral.

Finalmente, Morena insistirá, desde una postura autoritaria, en construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, pero el nepotismo y la corrupción será un cáncer que los irá enfermando aceleradamente hasta fenecer.