El textil desde la resistencia y la memoria

La lucha por la conservación de la memoria en el textil me lleva a las Arpilleras Chilenas, que fueron aquellas representaciones textiles hechas por mujeres durante la dictadura de Pinochet, cuando se organizaban las comunidades de protección y defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En ellas podemos ver reflexión, denuncia, testimonios, memoria y resistencia que se difundió más allá de las fronteras chilenas.

Otro caso que me viene a la mente es el mural que recién borraron de la Escuela de Artes Plásticas, realizado por dos artistas contemporáneas, Lilette Jamieson y Larisa Escobedo, quienes fueron fundamentales al igual que otras maestras para la formación de dicha Licenciatura. Sin entrar en detalles, me parece que necesitamos hablar en voz alta sobre memoria que nos pertenece, salir en defensa del patrimonio cultural.

Hace días, mi hijo investigó sobre Sonia Delaunay. Una de sus primeras preguntas era porqué en la enciclopedia de arte que tenemos en casa, no la mencionaban, pero sí a su esposo Robert. Le expliqué de manera sencilla la invisibilidad que han vivido muchas mujeres a lo largo del tiempo, no solo en las artes. A pesar de que ella trabajó en sus textiles hasta los 95 años y fue la primera mujer a la que se le honraba con una exposición en el Museo de Louvre, sigue siendo minorizada frente a los “grandes maestros de la vanguardia”.

Algo muy importante del encuentro es que tiene una visión principalmente feminista y comunitaria, abierto no solo a artistas textiles sino a toda la gente que quiera participar. Además, toda la curaduría que hacen de los salones es comunitaria, es decir, no la decide un curador, sino que entre todas las artistas participantes deciden cómo quieren que el salón quede. De igual manera, las artistas participantes tienen el poder de decisión sobre el tema, salones, eventos etc. quieren plantear para la siguiente edición.