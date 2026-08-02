El verano y las vacaciones son importantes. No posterguemos lo que nos debemos
COMPARTIR
¿Cada cuándo tomas vacaciones? Me he dado cuenta, y en edad algo avanzada, que no tomo vacaciones cuando debo. Esta semana estoy de vacaciones. Noto que he aguantado cansancio, fastidio, repetición, rutina...aún sabiendo que cuando me voy unos días (muchos porque dos días en la playa solo me cansan más) regreso con ligereza.
Hoy hablaba con una mujer sobre sus próximas vacaciones del trabajo. No ha hecho planes para salir, aunque sé a ciencia cierta que le encanta. Decía que no sabía qué hacer. Tenía excusas o cuestionamientos para cada sugerencia. Como dijo ella misma, “Soy de las personas que tiene varios problemas por cada solución.” Y sí, es. Yo también dudo mucho para programar salidas. Creí que los cuatro meses que pasé en Detroit de octubre a febrero me había curado de eso. Y no. Cinco meses en casa y ni una salida aún. Bueno hoy sí, ando de viaje. Pero, ¿cinco meses? Creo que es mucho tiempo.
Tengo hábito de negar el cansancio y las ganas de ausentarme de casa. Pienso que un día por semana es suficiente para despejar. No lo es. Cambiar de rutina, soltar obligaciones, respirar aires distintos, ver personas diferentes, caminar, turistear, no hacer nada, oler el bosque, ver la historia plasmada en edificios, comer platillos poco acostumbrados, comprar cosas por puro antojo...suena bien ¿no?
Los viajes pueden ser cansados, es verdad. Aviones, la manejada, empacar, imprevistos, el gasto... Al regresar a casa me doy cuenta de que todo ha valido la pena. Regreso más ligera, con la mirada más clara, con mayor apreciación por mi hogar...y lista para programar las siguientes vacaciones, las cuales tiendo a postergar demasiado.
Necesitamos descansar. A la mujer le sugerí opciones para vacacionar que están cerca, de fácil acceso y que no implican inversiones grandes. No tengo que vacacionar en Europa, pero creo que sí tengo que vacacionar, y mucho más frecuentemente que de costumbre. ¿Y tú?