Elección 2024: Muchas razones para salir a votar

La noche del viernes llegó un mensaje a un grupo de WhatsApp. Era un amigo a quien le habían dado un cristalazo a su coche. “Me chingaron mi cartera”, escribió.

Su reacción en el grupo fue de coraje, pero no por el gasto que haría para reponer el cristal o el relajo de hablarle a la aseguradora y pagar el deducible del seguro. Tampoco por el dinero o las tarjetas que tuvo que cancelar. Mientras en el grupo preguntábamos si estaba bien o podíamos ayudarlo en algo, su coraje salió a relucir: “ni pedo, no votaré”.

El coraje era que no podría votar.

Mario quería votar. A Mario lo conozco desde hace 20 años y nunca había estado tan entusiasmado por votar como en estas elecciones. Seguido platicábamos sobre cómo veíamos las campañas, sobre el papel de los medios, la administración de López Obrador o la oposición. Compartíamos noticias, compartíamos videos o memes, le compartía mis reportajes, y en general buscábamos impresiones de lo que sucedía alrededor del proceso y del gobierno actual.

Mario tenía claro por quién votaría para la Presidencia y nos lo hacía saber seguido en el grupo o a mí en lo personal. Yo le respondía con mis impresiones.

La mañana del sábado comenzó a moverse para ver la posibilidad de recobrar su credencial o ver si existía la forma de que le permitieran votar.

Fue a poner una denuncia porque le comentaron que el ministerio público le podría dar una carta para que la presentara a los funcionarios de casilla. El sábado le entregaron la carta, pero al final le dijeron: “a ver si los del INE quieren”.

La verdad desconozco si es posible que los funcionarios de casilla le permitan votar. Desconozco la norma para estos casos y si con una simple carta del ministerio público que acredite un robo, pueda ser suficiente para que Mario o cualquier otra persona a la que le roban su credencial, pueda sufragar.

Me parece difícil que se lo permitan por muchas razones, pero él no perdía la fe en que pudiera ejercer su derecho. “Tenía muchas ganas de participar”, me escribió. “Lo sé”, le respondí.

El jueves, un día antes, me preguntó por mi pronóstico tanto de las elecciones federales, como la alcaldía de Torreón. No estuvo de acuerdo en uno de mis pronósticos. “Vamos a ver el domingo”, me escribió.

AL TIRO

Mario tenía muchas ganas de participar este domingo. Le pedí que me informara si le fue posible votar. Ojalá se lo permitan.

Existen muchas razones para salir a votar este domingo. Podría resultar ocioso hablar de la responsabilidad que nos permite ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que afectan directamente nuestra vida y de la comunidad.

El voto, se ha dicho, es una herramienta poderosa que influye en el futuro de nuestra ciudad, estado o país. Al votar contribuimos a la legitimidad y la estabilidad del sistema democrático.

Además, sobran temas y asuntos públicos por los cuales involucrarnos: la violencia que brota diariamente en el país, las carencias en el sistema de salud y el sistema educativo, la corrupción en las tomas de decisiones, los sobreprecios de obras y proyectos, el amiguismo de la política, los acuerdos en los oscurito entre los partidos, la destrucción del medio ambiente y la necesidad de reformar leyes, y muchas otras más.

Mario sufrió un robo, le dañaron su coche, le pidieron un moche por una carta. Pero a él sólo le importaba que no podría votar, que no podría ser parte de estas elecciones.

“Mañana lo intentaré”, me dijo Mario al final. Por Mario y por muchas otras razones, este domingo hay que votar.