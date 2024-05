La simulación de traer Nafin a Torreón, una promesa sin sustento del Presidente

La promesa de descentralizar dependencias federales para llevarlas a los estados fue del presidente Andrés Manuel López Obrador y terminó rápidamente en el basurero.

En principio, quizá, no era mala idea, dado que existe un vicio en este país por centralizar todas las acciones de gobierno desde la capital del país. Muchas dependencias o funcionarios no mueven, no hacen o no dan entrevistas sin que exista una autorización desde la Ciudad de México.

Para Coahuila el Presidente propuso trasladar Nacional Financiera (Nafin) a la ciudad de Torreón. Lo que en un principio fue visto con buenos ánimos, la realidad terminó por asestar un golpe duro.

Los expertos dijeron desde un inicio que esto no era viable. Y sí, no lo era. Lo que no fue justo es que desde el comienzo Nacional Financiera mandara hacer un estudio para justificar la no mudanza, sin que se informara ni del estudio ni de los resultados.

Desde 2020, como lo documenté en el reportaje publicado el pasado lunes en SEMANARIO, Nafin sabía a partir de los resultados del estudio que no se mudaría a Torreón. Pero nunca se dio a conocer. No se informó que era imposible una mudanza al 100 por ciento por la pérdida de competitividad, por la falta de proveedores especializados, la falta de capital humano, viviendas u oferta de recursos humanos con perfil necesario, según arrojó el estudio de la empresa internacional Newmark Knight Frank.

Pero aun el estudio fue una mera simulación. Me explico. Amparado por la ley, Nafin contrata a Plaza Insurgente Sur S.A de C.V, una empresa de servicios inmobiliarios de la cual Nafin misma es socio. Para términos prácticos, es una subsidiaria de Nafin, contratada por Nafin.

Su subsidiaria, a la que le han entregado dos contratos multianuales por más de mil millones de pesos, se encarga de prestar servicios inmobiliarios a Nafin.

Esta subsidiaria es dueña del inmueble Conjunto Plaza Inn, sede de Nafin en la Ciudad de México. Relocalizar Nafin a Torreón no sólo hubiera significado un gasto, sino que también hubiera significado una pérdida para la propia subsidiaria de Nafin al dejar de utilizar el inmueble en Plaza Inn.

AL TIRO

La promesa del Presidente de relocalizar las dependencias federales ha sido un fracaso. La relocalización de Nafin no sólo fue un fracaso, sino también un engaño y una simulación.

A cambio, el Consejo de Nacional Financiera había aprobado la relocalización de la oficina regional Noreste de Monterrey a Torreón. Pero tampoco sucedió. De hecho, hay menos personal y menos presupuesto para la oficina de Torreón que al inicio de la administración.

También se han otorgado menos créditos al sector privado acumulado y son menos los beneficiarios de créditos provenientes de esta banca de desarrollo.

Por supuesto que a todo esto se tiene que sumar la falta de recursos y programas para otras áreas como el campo, las tecnologías limpias, la protección de ríos o ecosistemas en general. La promesa incumplida de Nafin es sólo una pieza del rompecabezas inconcluso.