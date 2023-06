El resultado de la elección del domingo anterior a nadie puede sorprender salvo, quizá, por el margen con el cual Manolo Jiménez logró separarse de Armando Guadiana, su más cercano perseguidor. Fuera de eso, todos los elementos para pronosticar la victoria tricolor estuvieron allí siempre para quien quisiera verlos.

Otro aspecto más o menos inesperado de la jornada comicial es el resultado de la elección legislativa: carro completo para el PRI. No es la primera ocasión en la cual esto ocurre en Coahuila, pero nunca antes lo habíamos visto con las características de esta ocasión. El detalle de la alquimia electoral desplegada esta vez merece análisis pausado.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: aumentó 64% costo de voto en sólo seis años

No hay error en la expresión anterior: el “carro completo” es del PRI. En todos los distritos, sin excepción, el mayor volumen de votos lo obtuvo el bando tricolor. Sus socios -el PAN y el PRD- fueron más bien acompañantes testimoniales cuya magra cosecha de sufragios apenas le habría alcanzado -y sólo a uno de ellos- para la representación mínima, en caso de haber ido solos.

Lo sorprendente del resultado, sin embargo, no es eso, sino el haberse alzado con la victoria en los 16 distritos de la geografía estatal. Ciertamente los pronósticos en contrario se basaban en percepciones, pero las percepciones planteaban la posibilidad de victorias opositoras en algunos distritos: había quien hablaba hasta de cinco.

Pero eso no ocurrió, aún cuando claramente los cinco distritos entregados por el PRI -y la expresión no podría ser más adecuada- al PAN representaban un riesgo por la debilidad de dicha fuerza para convertir a sus candidatos en figuras competitivas. Quizá por ello los priístas no le confiaron ninguna candidatura al PRD, aunque nominalmente los ganadores en los distritos 2 y 15 pertenezcan a dicho partido.

El PAN, partido cuyos dirigentes y simpatizantes marchaban hace seis años por las calles de Coahuila reclamando -sin razón- la existencia de un “fraude electoral” y la victoria para su candidato, hoy ha sido reducido a cuarta fuerza electoral, con menos del siete por ciento de los votos.

El PRD, agrupación en vía de extinción a nivel nacional, logró un resultado sorprendente: 2.29 por ciento del total de los sufragios depositados en las urnas... quedaron por debajo de los votos nulos, pero no tan lejos como se podría esperar para unas siglas cuyo peso real va de escaso a inexistente.

TE PUEDE INTERESAR: IEC proyecta 4 pluris para Morena ‘a costa’ del PRI y PT; partido peleará por 5

Los estrategas tricolores lograron una auténtica proeza en términos estrictos: garantizaron la victoria para sus candidatos y, con una disciplina digna de mejores causas, se echaron a cuestas a sus compañeros de viaje haciéndoles cruzar la meta en primer lugar.

Por ello, mañana domingo, cuando Manolo Jiménez reciba su constancia de mayoría y se entreguen las diputaciones de representación proporcional, una cosa quedará establecida sin fisuras: el PRI ganó en solitario las elecciones del domingo anterior.

Visto en retrospectiva, ¿tenía necesidad de aliarse con el PAN y el PRD? No, pero hacerlo fue un acierto estratégico, porque ello le permitió consolidar su victoria y, más importante aún, jugar con los datos de la elección legislativa para contar con el control absoluto del Congreso al menos durante los primeros dos años de la próxima Legislatura... si no los tres.

Una victoria redonda, rotunda, incontestable. Y una cauda de lecciones para la oposición... cuya endémica dificultad para comprender la situación seguramente le conducirá a una nueva derrota dentro de un año.

Aristas

Una sola discusión podría volver interesante la etapa post electoral de este proceso: la relativa a la distribución de diputaciones de representación proporcional. Aunque incluso en eso podría terminar sorprendiéndonos la torpeza de la oposición.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx