Elecciones 2024: la incertidumbre del resultado

Una regla básica de la democracia es la incertidumbre respecto del resultado de las elecciones. En otras palabras, si en una comunidad se conoce de antemano, con absoluta certeza, quién ganará las elecciones, entonces no estamos ante una comunidad democrática.

Habrá quien alegue, para refutar el señalamiento anterior, la existencia de encuestas mediante las cuales resulta posible “anticipar” el resultado con un alto grado de certeza, incluso con certeza absoluta. Pero eso no es verdad por más de una razón.

La primera -y más importante de ellas- es la naturaleza de los ejercicios demoscópicos: no se trata de mecanismos de predicción sino de instantáneas mediante las cuales podemos inferir las preferencias de una población en un momento determinado... preferencias susceptibles de modificarse.

Otra razón importante es la posible existencia de errores en el diseño metodológico, el levantamiento y el procesamiento de los datos. Y como ya hemos explicado antes en este espacio, la realidad actual, en la cual coexisten encuestas según las cuales habría 40 puntos de diferencia entre las candidatas punteras, con otras en las cuales aparecen “empatadas”, invita a considerar la existencia de errores masivos en la realización de tales estudios.

Finalmente está otro factor no menos importante: la certeza de las encuestas como retrato de la realidad del momento está vinculada a un elemento central: la veracidad de las respuestas de las personas encuestadas. Si quienes contestan las encuestas no dicen la verdad entonces los resultados del estudio están equivocados.

Hoy, de acuerdo con múltiples especialistas en el levantamiento de encuestas, una porción importante de los electores a quienes se visita en su domicilio para preguntarles sobre su identificación partidista, el conocimiento de las candidaturas y su preferencia de voto, podría estar mintiendo debido al temor de no estar ante un encuestador sino ante un “servidor de la nación”.

¿Y cómo tal circunstancia condicionaría su respuesta? La explicación ofrecida al respecto es bastante simple -alguien dirá “simplista”-, pero suena plausible: las personas más pobres, quienes reciben transferencias de dinero de los programas sociales instaurados en este sexenio, no quieren perderlos y, frente a la posibilidad de estar ante “un espía”, capaz de acusarles de no apoyar al partido en el poder, declaran sin pestañear su adhesión al régimen.

Debido a todo lo anterior me parece atinado asegurar la existencia de incertidumbre en torno al resultado electoral del próximo domingo 2 de junio. O, si se prefiere, considero válido negar la tan llevada y traída cocción del arroz. Esta sopa no está a punto y solo terminará de cocerse entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde del día de la jornada electoral.

¿Eso implica considerar igualmente posible el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Máynez? No.

El triunfo de los tres es probable, pero no es igualmente probable. Claudia y Xóchitl tienen mayores posibilidades de cruzar la meta en primer lugar. Y, entre ellas dos, ¿la probabilidad es la misma? Con certeza no lo sé, pero personalmente me inclino a considerar, en atención a los factores listados arriba, posibilidades muy similares para ambas.

El resultado es incierto: y no solamente en la elección presidencial.

ARISTAS

Lo ocurrido el miércoles pasado en San Pedro Garza García podría convertirse en un elemento definitorio del resultado electoral del domingo 2 de junio. La reacción de Jorge Álvarez Máynez, capturada en video, del momento en el cual se desplomó el escenario donde se encontraba, ha generado una narrativa adversa al candidato de MC. Y su actitud ante la tragedia, de la cual derivaron nueve víctimas mortales, no parece estarle ayudando a modificarla.

