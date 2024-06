Elecciones 2024: Presidencia de México, un voto crucial

Elegir a uno de tres es lo que deberemos hacer el día de hoy. Es innegable que son cientos los que están compitiendo, pero el voto principal es el que se dará o negará a quienes buscan la Presidencia. Se puede asegurar que tendremos una mujer presidenta, sin embargo, no podemos adelantarnos al resultado.

Según las encuestas, Claudia Sheinbaum está muy arriba de Xóchitl Gálvez, pero sabiendo por experiencia cómo se las gastan los que la apoyan (Alito, Cortés, Claudio X y 250 intelectuales que son colchones muy meados) no parece fácil adelantar un resultado. Nos enteramos que la misma jerarquía eclesiástica ha discutido el asunto y que no todos tuvieron una misma convicción; son cautos.

No es un secreto que cardenales, arzobispos y obispos del noreste mexicano hace tiempo que dependen en sus decisiones de los millonarios regios. Si tiene dudas puede leer un maravilloso libro en el que se demuestra, con datos, que los obispos de Nuevo León desobedecieron acuerdos del Concilio Vaticano II cuando se trataba de algún tema que perjudicara a quienes los sostienen económicamente. El libro es fácilmente localizable porque tiene apenas un año: yo lo presenté. Y la Iglesia chilanga también está con los ricos, aunque no tan entregada.

En general, Xóchitl es la candidata, más que del PRI y PAN, de la burguesía regiomontana. Y escogieron mal o, mejor dicho, ella se les impuso antes de que eligieran su oficial. En las encuestas ella perderá por mucho, pero Claudio X. González y sus trabajadores (Casar, Aguilar, Castañeda) están dispuestos a todo, por ejemplo, a reventar la elección. También de esto la Iglesia tiene miedo, porque nada es gratuito.

Si creemos que los votos cuentan de verdad, la moneda estará en el aire. Debemos ir a votar, ya que el presente de la nación, y también su futuro, se escribirá con una tacha en un papelito sin chiste. Creo que tenemos demasiados años de estar atenidos al robo de urnas, al manipuleo, a los encantamientos.

Se enfrentan dos formas de poder capitalista, a cuál más depredador: de un lado Coparmex, el Norte y Claudio X. González (y los gringos), y del otro Carlos Slim y la gran burguesía chilanga. Creo que en ningún caso podrá repetirse la experiencia de AMLO, él es único, y ya se va. El problema para nosotros, los votantes, es que no nos dan una orientación, una brújula. Xóchitl se dedicó a ofender y todavía no sabemos si tiene un proyecto de país. Claudia ha debido medir sus palabras porque sabía que su permanencia dependería de un berrinche. Hoy ya no hay peligro, pero la campaña fue difícil.

Finalmente, una de las dos señoras recibirá un país bastante emproblemado, aunque también con muchos temas resueltos. Algunos lectores se enojarán, pero México es otro, no es el mismo de antes. Digamos que, si lo comparamos con el sexenio de Peña Nieto, el más ruin, el peor de la historia, tenemos un país mucho mejor. Con carencias múltiples, sin duda, con dificultades candentes, con enconos sociales que se expresan con un odio que desconocíamos antes. Vamos, hombre, pondré un ejemplo: en una reunión dije que Sheinbaum era un apellido compuesto: Shein: brillante y Baum: árbol. Pues resulta que salí por piernas, antes que me colgaran, ¡y todo por una traducción!