Análisis de la propaganda electoral de Xóchitl, Claudia y Máynez

El paso que podemos dar para el día de las elecciones es difícil si nos atenemos a la propaganda. Los datos mediáticos de las tres candidaturas son tan abrumadores que nos impiden tomar en cuenta muchas cosas, por ejemplo las mentiras, por ejemplo los intereses de quienes piensan salir beneficiados de los resultados. Significa que la forma como se presentan los hechos o las palabras (la retórica, el discurso) parecerían venir de la voz del cielo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y la democracia?

Y esto no es privilegio de los mexicanos. Los israelitas quieren hacernos creer que están buscando a los rehenes que se llevaron los militantes de Hamas y que ese es su derecho. Y esto lo encierran en una masacre universal en que podemos asegurar que el 99 por ciento de los muertos no está en Hamas (20 mil niños asesinados; un pueblo entero muriendo de hambre mientras a un kilómetro están camiones llenos de comida). Israel está arrasando con una despiadada maldad al pueblo inocente, a los edificios, a las clínicas, a los periodistas. De otros países o personajes podríamos esperarlo, pero no de Israel, que debería tener una sensibilidad extrema para el respeto a los derechos humanos, al no racismo. La perversidad de Israel no tiene límite. Lo mismo podríamos decir de Rusia.

Primero golpear y luego explicar: ese es el juego que estamos viendo en boca de las candidatas. Mientras veía el debate, no podía creer lo que sucedía. La señora Xóchitl reclamaba a Claudia que por qué no le había dicho al Papa que era atea y por qué había usado una falda con la imagen de la guadalupana. Golpear sin ton ni son. El Papa es un líder religioso, pero también un jefe de Estado y supongo que recibe a islamistas, a judíos, a personas que lo habían ofendido gravemente, como es el caso de Milei. Y, si vamos más lejos, Francisco está más cerca de Sheinbaum que de Gálvez, y eso desde hace cincuenta años. Un Papa que invita a teólogos de la liberación como consejeros ya se aparta radicalmente de sus predecesores, en especial de Juan Pablo II.

Sin duda, quien aprovechó el debate fue Máynez: sin cartelones, sin ofensas, con datos que tenía claramente en su cabeza, superó a las dos señoras. Xóchitl, que tiene la orientación de varios delincuentes, se dedicó a lo que le ordenaron: golpea, miente, ofende, ya verás que los televidentes se quedarán con los dichos, con las imágenes. Y sí, nos quedamos con un retrato poco atractivo (pero de ella misma). Es una pena porque de ese debate quedó un mal recuerdo.

TE PUEDE INTERESAR: 2024: Votar con responsabilidad en medio de la manipulación política

En pocos días apareció un desplegado con las firmas de 250 intelectuales apoyando al PRI, al PAN y al PRD. No sé quién les nombró intelectuales, tal vez uno puede decir lo que se le antoje. Hay entre los 250 gente muy valiosa, pero también algunos que tienen décadas colgados de los partidos o de los políticos: Aguilar Camín recibió de Salinas 250 millones, Jorge Castañeda sirvió a Vicente Fox, etcétera. Curioso conjunto. El título de intelectual fue objeto de una violenta polémica en Francia, sobre todo porque no pocos intelectuales habían apoyado el fascismo. Y en Alemania casi todos se hicieron nazis. No comparo los casos porque no son parecidos, pero en Francia al menos polemizaron entre sí.