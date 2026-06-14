Elecciones coahuilenses: Entre viejas prácticas del PRI, descuidos en Morena y pérdidas del PAN

Puedo asegurar que los coahuilenses sabíamos de antemano que ganaría el Partido Revolucionario Institucional. Cien años de experiencia son demasiados y quienes hemos observado la política a través del tiempo nunca pensamos que podría perder. Si esto es un dato que nos transmite la experiencia, debemos razonar: si el PRI pronosticaba su triunfo, ¿por qué tuvo que recurrir a la compra de votos, a la alevosía (el dominio político, económico y social) y al engaño? Nada nuevo sucedió en esta elección. Hace treinta años yo era consejero local del Instituto Federal Electoral, cuando José Woldenberg lo presidía. Era un trabajo prácticamente gratuito: sólo cobrábamos en periodo electoral. Recuerdo que los consejeros éramos honestos y pretendíamos evitar la compra y coacción del voto. Observamos algo imposible de olvidar: llegaban taxis con cuatro o cinco pasajeros (según su corpulencia), votaban y el taxista los estaba esperando. El desfile de unidades duró la mañana entera. No paraban y todos retornaban; tomamos sus números y placas. Nos desanimó enormemente no haber podido hacer nada. En efecto, las más importantes lideresas habían preparado un sabroso y abundante desayuno: menudo, barbacoa, huevos, tortillas y conchas. Iban subiendo al taxi a los invitados y a su regreso les entregaban 500 pesos. Lo mismo que acaba de suceder. Si iban a ganar, ¿por qué recurrir al delito? La respuesta sería: porque está en su esencia.

Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, celebró el triunfo como propio y declaró que habían destruido a Morena. Dijo algo contra la corrupción y sobre el futuro político de México. Un hombre macizo que subió a la tribuna de la Cámara de Senadores a golpear al presidente de la misma, que al hablar de corrupción se muerde la lengua cuando posee una residencia valuada en 150 millones de pesos, que no hubiera ganado en cien años. Veamos lo importante: ¿Perdió Morena? Para nada. Perdieron el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista. El resultado verdaderamente significativo fue la desaparición del PAN. ¿Qué decir, entonces, de Morena? Que no ganó, pero que no perdió. Considero que el partido fue muy descuidado por la federación. Los dos responsables de la preparación de las elecciones, aun sabiendo que no ganarían, fueron Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde. Ella, aunque muy guapa, no ha podido con ninguno de los puestos que le han encomendado. El otro ni siquiera fue conocido. Vino a pasear creyendo que los coahuilenses caerían a sus pies. Inútiles ambos. Muy tarde, la Presidenta logró echarlos fuera sabiendo que eran gente de AMLO. Rubén Moreira celebró el triunfo que claramente no se debe a él, sino a Carlos Robles; tampoco cuidó su lengua al acusar a Claudia Sheinbaum de favorecer al narcotráfico. Ningún coahuilense olvida la década que vivimos con los narcos en cada esquina, la Masacre de Allende, la cárcel de Piedras Negras, el dominio absoluto de Torreón, el panteón de Patrocinio en San Pedro, las balaceras a salones de la UAdeC (mis alumnos y yo echábamos pecho a tierra) y los miles de desaparecidos. ¿Cómo se atreve?

Siempre he criticado al PAN, pero pienso que era importante su existencia en Coahuila. Tuvo un triunfo espectacular que le fue robado por el PRI y que no hemos olvidado. Las casillas dieron unos datos y el gobernador otros. Hay fotografías y videos que descubren a policías estatales saliendo del domicilio donde se guardaron las urnas y que durante la noche cambiaron cajas enteras de votos. El ridículo: como ejemplo de su honestidad, enseñaron una urna y pidieron que se revisara que tenía los sellos inalterados y las firmas de los presidentes de casilla y representantes de partidos. Rompieron los adhesivos públicamente y, ¡oh sorpresa!, sacaron las 700 boletas... pero sin doblar. ¡Qué imbéciles! Los votantes no hubiesen podido meterlas. Habían abierto la caja por el fondo y cambiado los votos. Líderes del PRI y PAN trabajan para Donald Trump: Alejandro Moreno, Jorge Romero, Lilly Téllez, Marko Cortés, Kenia López Rabadán, Maru Campos y otros, seguidos por Ricardo Salinas Pliego con su violencia simbólica y ahora promoción de la física. ¿Traidores?

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